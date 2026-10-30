Una panoramica completa delle nuove 4x4 del 2027, dalle city‑SUV alle hypercar elettriche, per capire come la trazione integrale sta cambiando.

L’offerta di veicoli a trazione integrale si è notevolmente ampliata negli ultimi anni, grazie alla diffusione capillare di motorizzazioni ibride ed elettriche. Nel 2027, la trazione 4×4 non è più più una prerogativa dei soli fuoristrada hardcore, ma è presente in quasi tutti i segmenti, dal B-SUV cittadino agli esotici super-SUV da oltre 500 CV.

L’evoluzione della trazione integrale nell’era dell’elettrificazione

Nei decenni scorsi, i sistemi 4×4 tradizionali si basavano su differenziali ingombranti, alberi di trasmissione meccanici e consumi elevati. Oggi, la gestione elettronica intelligente permette di inviare coppia all’asse secondario solo quando il sensore rileva perdita di aderenza, riducendo usura e migliorando l’efficienza. L’elemento di svolta è l’e-AWD delle versioni ibride: un motore elettrico dedicato al retrotreno elimina l’albero di trasmissione, abbattendo peso e spazio interno. Per le auto 100% elettriche, basta aggiungere un secondo propulsore sull’asse opposto; il software distribuisce la potenza in tempo reale, garantendo torque immediato e controllo di precisione.

Le novità termiche e ibride in arrivo nel 2027

Tra i marchi tradizionali, Audi conferma il suo impegno nella trazione integrale con tre proposte: l’Audi A6 Allroad, basata sulla nuova Avant e dotata di design sportivo che anticipa le linee della RS6; il Q9, un maxi-SUV allungato dal Q7 pensato per gli Stati Uniti ma destinato anche al mercato europeo, disponibile con motori a benzina, diesel e versioni plug-in; infine l’Audi Nuvolari, iper-car ibrida che condivide il powertrain del Lamborghini Temerario, un V8 centrale da oltre 900 CV.

BMW lancia la sua ottava generazione della Serie 3, la prima ad offrire una variante elettrica, ma mantiene le versioni a benzina, compresa la sportiva M350 a trazione integrale. Parallelamente, la nuova X5 termica riprende lo styling della versione elettrica, confermando la strategia “dual-track”.

La Dacia presenta lo Striker Hybrid-G 4×4, un crossover con proporzioni da station wagon che combina un 1.2 L turbo-benzina-GPL con un piccolo motore elettrico posteriore da 20 CV, per un totale di 154 CV e una trazione su richiesta. La Fiat Grande Panda 4×4 ritorna sul mercato, sfruttando il sistema 4xe della Jeep Avenger: 1.2 L turbo Middle-Hybrid da 136 CV davanti e un motore elettrico posteriore da 28 CV, ideale per percorsi off-road leggeri.

Da Oriente, la casa cinese GWM introduce il H7 e il Tank 300, quest’ultimo con telaio a longheroni e riduttore per le condizioni più estreme. Il marchio ICaur, brand di Chery, svela i fuoristrada V23 e V27, mentre la Lotus lancia la Eletre X, una versione plug-in del suo SUV di grandi dimensioni con il nuovo X-Hybrid da 550-952 CV.

Altre segnalazioni includono la Mercedes-Benz GLA termica di terza generazione, dotata del motore 1.5 L turbo da 211 CV e del sistema 4MATIC; la Hyundai Tucson con trazione integrale disponibile su versioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid; infine la Skoda Octavia restyling, che ritorna con una versione Plug-In Hybrid e una motorizzazione 2.0 TSI a trazione integrale, collocandosi subito sotto l’RS.

Le proposte elettriche 4×4 previste per il 2027

Il segmento e-motorizzato si arricchisce di numerose novità. L’Alfa Romeo Tonale C-SUV (basato sulla piattaforma STLA Medium) arriverà con una versione ad alte prestazioni a trazione integrale. La BMW fa il ritorno della i3, ora reinterpretata come versione elettrica della Serie 3, e presenta la iX4 (coupé della iX3) e la iX5, versione a batterie del celebre X5, entrambe con sistemi di trazione integrale controllati al millisecondo.

Il Ferrari Luce segna l’ingresso del cavallino rampante nel mondo delle auto elettriche: una berlina con oltre 1.000 CV, design curato dal collettivo LoveFrom e un sistema AWD completamente gestito dal software, promettendo performance da vera supercar.

La Jeep Recon è il primo fuoristrada 100% elettrico del marchio americano: conserva le porte rimovibili, il telaio a longheroni e un vero AWD, ma sostituisce i motori a combustione con due motori elettrici per una potenza totale di circa 400 CV.

La Land Rover Range Rover GT arriva come una shooting-brake più bassa rispetto alla tradizionale silhouette SUV, mantenendo la trazione integrale e una batteria ad alta capacità per garantire autonomia su terreni difficili.

Il brand tedesco Mercedes-Benz prevede tre lanci elettrici: la Classe C EQ, con opzione a trazione posteriore o integrale e un’efficienza ottimizzata; la AMG GT Coupé 4 Door, una gran turismo a quattro porte con fino a 1.169 CV e simulazione sonora del classico V8; e la AMG GT SUV, che condivide la stessa propulsione ma su un telaio più alto.

Per una proposta più pratica, la Renault 4 E-Tech 4×4 ripropone l’anima della leggendaria R4, usando un motore elettrico di supporto posteriore per assistere in fuoristrada senza l’obbligo di due propulsori ad alta potenza. Infine, la Skoda Peaq, SUV elettrico basato sulla piattaforma MEB+, si presenta con sette posti, lunghezza quasi 4,9 m e trazione integrale, ideale per famiglie che desiderano spazio e zero emissioni.