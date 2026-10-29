Il set Lego Speed Champ Camaro ZL1 offre un’esperienza di costruzione ricca di dettagli per i fan della Nascar.

Il marchio danese ha appena lanciato una proposta dedicata agli appassionati di motorsport: il Lego Speed Champ che riproduce fedelmente la Chevrolet Camaro ZL1 della Nascar. Il modello è pensato per bambini ed adulti che desiderano ricostruire l’adrenalina delle corse su pista, combinando la gioia del montaggio con l’autenticità di un’auto da gara vera e propria.

La scelta della Camaro ZL1 non è casuale: la vettura è una delle icone della serie Cup di Nascar, nota per le sue prestazioni elevate e per il design aggressivo. Il set riprende i colori vivaci e le tipiche strisce di fiamma, rendendo ogni pezzo riconoscibile al primo sguardo e offrendo ai collezionisti un oggetto di valore estetico e tecnico.

Dettagli tecnici del modello Chevrolet Camaro ZL1

Il modello misura circa 16 cm di lunghezza, 7 cm di larghezza e 4 cm di altezza, dimensioni che lo rendono compatto ma ricco di dettagli. Tra gli elementi esterni troviamo lo spoiler posteriore, la griglia anteriore, il cofano scolpito e i fari tipici delle auto da corsa. Le ruote sono dipinte in nero lucido con dettagli argentati per ricordare le gomme reali, e la carrozzeria espone i loghi ufficiali Chevrolet Camaro, Nascar Cup Series e Nascar. L’intero assemblaggio è realizzato con i tradizionali mattoncini Lego, senza l’uso di staffe o elementi plastici aggiuntivi.

Interni e accessori realistici

L’interno riproduce fedelmente il cockpit di gara: è presente un roll-bar di sicurezza, un cruscotto con indicatore di giri, un cambio a levetta e un estintore montato sul lato. La mini-figura del pilota Nascar è fornita con casco, tuta da corsa e volante, pronta a prendere il comando dell’auto. Questi elementi consentono di simulare partite di velocità, scenari di pit-stop e rievocazioni di momenti epici della stagione Nascar.

Esperienza di gioco, valore collezionistico e condizioni di acquisto

Il kit è confezionato in una scatola dal design accattivante, con grafiche che evidenziano la partnership tra Lego e la Nascar. Gli appassionati possono acquistare il set a prezzo speciale, con spedizione gratuita per ordini superiori a 39,99 €, assistenza telefonica dedicata e possibilità di reso entro 30 giorni, anche nei negozi fisici. La disponibilità è attualmente limitata: il prodotto è mostrato online ma non sempre reperibile, quindi è consigliabile prenotarlo o verificarne la presenza nei punti vendita.

Per chi desidera approfondire, il set porta il codice prodotto 2135072 e il codice EAN 5702017719719, utile per confrontare prezzi e garantirne l’autenticità. Le Caratteristiche tecniche, unite al design accattivante e alla possibilità di ricreare una vera gara di Nascar, fanno di questo Lego Speed Champ un investimento ideale sia per i collezionisti che per i giovani costruttori.