Il gran premio del Bahrain è stato trasferito a Sepang, in Malesia, per il sedicesimo round della stagione 2026 di Formula 1. La gara è programmata per domenica 4 ottobre alle ore 9, con dirette televisive su SkySport e streaming su SkyGo e NOW. Dopo settimane di attesa, i team hanno approfittato di un clima caldo ma asciutto per le prove libere, le qualifiche e, infine, la corsa che dovrà decidere il ritmo dei podi nelle prossime settimane.

Prove libere 3: Kimi Antonelli in testa, le Red Bull in ritirata

Nel pomeriggio di sabato, la terza sessione di prove libere ha regalato una sorpresa insolita. Il rookie italiano Andrea Kimi Antonelli al volante della Mercedes, ha realizzato il tempo più veloce, 1:36,924 superando di 0,129 secondi il compagno di squadra George Russell. Le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar hanno dovuto accontentarsi di quarto e secondo posto rispettivamente, nonostante la loro tradizionale supremazia in pista.

Il contesto della sessione

La FP3 è iniziata senza pioggia, ma una breve interruzione è stata causata da un oggetto non identificato nella curva principale. Quando la pista è tornata disponibile, Mercedes, Red Bull e Ferrari hanno lanciato i loro piloti più veloci con pneumatici morbidi. Verstappen, con le medie, ha registrato un 1:37,161 posizionandosi in quarta, mentre Hamilton, ostacolato da Arvid Lindblad, ha terminato al nono posto, ben distante dal leader.

Qualificazione: Verstappen conquista la pole position

Sabato sera la qualificazione ha confermato la supremazia olandese. Max Verstappen ha impostato il tempo migliore di 1:35,130 garantendosi la pole position. Più indietro nella prima fila, Lewis Hamilton ha ottenuto il secondo tempo con un margine di 0,298 secondi, mentre Isack Hadjar, penalizzato di cinque posti, è partito dalla terza posizione in tecniche di partenza. La Mercedes di Antonelli è partita quarta, seguita da Charles Leclerc (Ferrari) al quinto posto.

Griglia di partenza completa

La griglia si è chiusa così: 1 Verstappen (Red Bull), 2 Hamilton (Ferrari), 3 Hadjar (Red Bull), 4 Antonelli (Mercedes), 5 Leclerc (Ferrari), 6 Norris (McLaren), 7 Piastri (McLaren), 8 Russell (Mercedes), 9 Gasly (Alpine), 10 Bortoleto (Audi), 11 Lawson (Racing Bulls), 12 Alonso (Aston Martin), 13 Sainz (Williams), 14 Stroll (Aston Martin), 15 Colapinto (Alpine) e 16 Lindblad (Racing Bulls).

Come seguire il GP del Bahrain in Malesia

Le trasmissioni televisive saranno curate da SkySport, con la possibilità di seguire l’evento in streaming tramite le app SkyGo e NOW. La gara partirà alle 9:00 (orario locale), ma le qualifiche saranno trasmesse alle 10:00 (orario di Parigi), offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di vedere da vicino la lotta per la pole e le strategie di pit-stop che si svilupperanno durante la corsa. Con la combinazione di una pista fresca di Sepang e una griglia così competitiva, il Gran Premio del Bahrain promette spettacolo e colpi di scena fino all’ultima curva.