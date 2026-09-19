Il Gran Premio d’Austria 2026 si è svolto sul celebre Red Bull Ring di Spielberg, aprendo la quindicesima tappa della stagione MotoGP. Dopo due giorni di prove libere, le qualifiche di sabato hanno deciso la griglia per la Sprint Race del pomeriggio e per la gara principale di domenica.

Le condizioni meteorologiche sono state favorevoli: cielo terso e temperature miti hanno permesso ai piloti di spingere al limite dei propri limiti, facendo emergere una vera e propria battaglia per la posizione di vertice.

Qualifiche: Martin al comando, Marquez a un passo

Jorge Martin ha dominato la sessione Q2 con un tempo di 1:27.917 superando di appena quindici millesimi Marc Marquez. La pole position conferita alla Aprilia lo pone davanti al campione spagnolo in sella alla Ducati che si è fermato seconda. Terzo posto è stato reclamato da Pedro Acosta (KTM), completando una prima fila tutta iberica. Nella seconda fila, Marco Bezzecchi ha chiuso quarto, seguito da Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e da Alex Marquez (Ducati Gresini).

Sprint Race: la caduta di Acosta e la vittoria di Martin

La sprint di 14 giri ha regalato emozioni intense. Partito terzo, Acosta ha guidato i primi tre giri, ma un errore nella chicane 2A-2B lo ha costretto a una caduta, devolvendo la testa a Martin. Il campione spagnolo, partito dalla pole, ha perso posizioni nella prima curva per un contatto con Marquez, ma ha recuperato rapidamente per chiudere al secondo giro. Jorge Martin ha poi ripescato il vantaggio, vincendo la sprint e ripristinando il comando assoluto del campionato.

Griglia di partenza per la gara principale e dettagli TV

Per la gara lunga di domenica, la griglia parte dalla pole di Martin, seguita da Marquez e Acosta. La terza fila vede Francesco Bagnaia (Ducati) in settima posizione, mentre Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) si posiziona ottavo. Tra i protagonisti anche Fabio Quartararo (Yamaha) e Johann Zarco (Honda). La trasmissione avviene in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW con la replica in chiaro su TV8 alle ore 17:00.

Circuito Red Bull Ring: tratti e peculiarità tecniche

Il tracciato di 4.348 m, con 11 curve (otto a destra, tre a sinistra) e una dislivello di 65 m, è noto per i tre lunghi rettilinei che valorizzano la potenza dei motori. Dal 2022, una chicane è stata inserita nel rettilineo di arrivo, rendendo il tracciato più tecnico e favorendo sorpassi nei punti di frenata. La combinazione di accelerazioni massime e freddure brusche richiede una perfetta gestione della trazione, soprattutto nelle curve strette.