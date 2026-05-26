Quanto costa davvero possedere un’auto elettrica: guida al costo totale di possesso

Comprare un’auto non è più solo una questione di prezzo sul listino. Oggi bisogna guardare al costo totale di possesso per capire quanto davvero pesa un veicolo sul bilancio familiare o aziendale. Questa guida pratica spiega come scomporre le voci di spesa di un’auto elettrica, come valutarne il valore residuo e come confrontarla con un’auto a combustione interna. Con un linguaggio netto e esempi concreti, fornisco gli strumenti per una decisione consapevole.

Componenti principali del costo totale di possesso

Per iniziare, bisogna definire le voci che compongono il TCO. La lista standard include: prezzo di acquisto (al netto degli incentivi), costi di ricarica o carburante, assicurazione, manutenzione e riparazioni, tasse e bolli, eventuale costo di sostituzione batteria e valore residuo. Ogni voce richiede una misurazione distinta. Non basta confrontare i listini.

Prezzo di acquisto e incentivi. Il prezzo d’acquisto è la base. Gli incentivi statali o regionali riducono il costo iniziale. Nel calcolo del TCO vanno considerati come minori uscite immediate, non come benefici futuri incerti. Se si opta per il leasing, bisogna includere canoni e eventuale valore residuo garantito.

Energia e ricarica. Qui entrano in gioco consumi espressi in kWh/100 km e il prezzo dell’energia per kWh. Con un consumo medio reale di 15 kWh/100 km e un costo di 0,25 €/kWh, il costo energetico è circa 3,75 € ogni 100 km. A livello pratico, i costi di ricarica pubblica possono essere più elevati rispetto alla ricarica domestica. Include anche perdite da conversione e tempi di ricarica.

Manutenzione e assicurazione. L’auto elettrica ha meno parti mobili. I tagliandi ordinari sono spesso meno costosi, ma componenti come il sistema di climatizzazione e l’elettronica possono costare di più in caso di guasto. L’assicurazione dipende dal modello, dalla potenza e dal valore: per vetture costose il premio può rimanere alto nonostante i minori sinistri.

Tasse, bollo e costi residui. Alcune giurisdizioni agevolano fiscalmente le auto elettriche; altre no. Il bollo e le imposte aziendali vanno calcolati secondo la legislazione locale. Infine, il valore residuo incide pesantemente sul TCO: una macchina che si svaluta poco abbassa il costo totale per chilometro.

Deprezzamento, batteria e valore residuo

Il nodo centrale nella valutazione di un’auto elettrica è il valore residuo. I costruttori offrono garanzie sulla batteria che coprono diversi anni o un certo chilometraggio. Questo riduce il rischio di spese improvvise. Tuttavia, al momento della rivendita il mercato valuta l’auto in base a autonomia residua, storico di manutenzione e domanda per modelli elettrici usati nella tua area.

I consumatori spesso temono la perdita di capacità della batteria. In termini pratici, una batteria perde capacità progressivamente. La velocità di degrado dipende da cicli di carica, temperature e uso. Per esempio, una guida urbana con molte ricariche rapide tenderà a stressare la batteria più di un uso principalmente autostradale con ricariche lente. È importante considerare la presenza di garanzie che coprono degrado oltre una certa soglia.

Il calcolo del valore residuo dovrebbe essere fatto con scenari: conservativo, realistico e ottimistico. Nel caso conservativo, si assume una svalutazione rapida se il mercato dell’usato è ancora immaturo. Nel caso ottimistico, la domanda crescente di usato elettrico mantiene i prezzi. I numeri raccontano una storia diversa a seconda del contesto geografico e delle politiche locali.

Un’altra variabile è il costo di sostituzione della batteria. Molti modelli hanno costi elevati in caso di sostituzione fuori garanzia. Per il TCO, è sensato stimare una frazione del costo della batteria pro rata sui chilometri totali pianificati, oppure considerare offerte di sostituzione o rigenerazione sul mercato dell’usato.

Non va trascurata l’obsolescenza tecnologica. Auto con autonomia più corta possono perdere appeal più velocemente. Anche qui, la strategia conta: chi percorre pochi chilometri all’anno può essere meno esposto a questo rischio rispetto a chi guida molto.

Calcolo pratico e scenari di confronto

L’analisi tattica della partita rivela che il campo di gioco del TCO non è il prezzo d’acquisto ma il costo chilometrico. Qui propongo un metodo pratico e trasparente per confrontare un’auto elettrica con una a combustione interna.

Passo 1: definire l’orizzonte temporale e i chilometri totali. Per chiarezza, ipotizziamo 5 anni e 75.000 km. Passo 2: sommare costi fissi: prezzo al netto di incentivi, tasse, assicurazione su 5 anni, eventuale canone leasing. Passo 3: aggiungere costi variabili: costo energia o carburante per km, manutenzione per km. Passo 4: sottrarre valore residuo atteso a fine orizzonte. La formula diventa: TCO = (prezzo netto + costi fissi totali + costi variabili totali) – valore residuo. Dividendo per i chilometri ottieni il costo per km.

Facciamo un esempio semplificato. Auto elettrica: prezzo netto 35.000 €, energia e ricarica 3,75 €/100 km, manutenzione inferiore di 30% rispetto al pari benzina. Auto a benzina: prezzo netto 25.000 €, carburante 10,20 €/100 km con consumo 6 l/100 km a 1,70 €/l. Inserendo tutte le voci e assumendo valori residui plausibili, si può ottenere un costo per km comparabile o inferiore per l’elettrica, a seconda delle ipotesi su energia e valore residuo.

Le sensazioni spesso ingannano. I media dilatano il peso del prezzo d’acquisto. Ma i numeri raccontano una storia diversa quando si mettono tutte le voci sul tavolo. Domande utili: quanti km fai l’anno? Puoi ricaricare a casa a basso costo? Preferisci rivendere dopo pochi anni o tenere l’auto a lungo? Le risposte cambiano il vincitore del confronto.

Per chi decide oggi, la raccomandazione è semplice: costruisci il tuo modello TCO con dati reali di consumo, tariffa elettrica e previsione di valore residuo. Solo così misurerai il vero costo. Offro modelli e fogli di calcolo su richiesta per personalizzare il confronto secondo i tuoi numeri.