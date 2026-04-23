RedBull Rookies Cup: 20 anni di talenti verso MotoGP e mondiali

Con l’avvio della fase europea del Motomondiale a partire dalla classica tappa di Jerez, prende il via anche la stagione della RedBull Rookies Cup, che nel 2026 celebra il suo ventesimo anno di attività. Questa serie monomarca organizzata e sponsorizzata da RedBull ha agito per due decenni come vero e proprio vivaio, trasformando ragazzini promettenti in piloti professionisti, capaci di trovare posto in categorie come Moto3, Moto2, MotoGP e in competizioni internazionali.

Il valore della Rookies Cup non sta solo nei trofei, ma nella capacità di fornire un percorso strutturato: gare serrate, visibilità internazionale e confronto diretto con coetanei di talento. In questo articolo esploriamo le tappe salienti della storia della serie e il destino sportivo dei suoi campioni, ripercorrendo i nomi che più hanno lasciato il segno dal 2007 a oggi, senza dimenticare gli effetti più recenti sul mercato delle corse.

Le origini e i primi campioni

La RedBull Rookies Cup nasce come banco di prova per i giovani e fin dai primi anni ha sfornato piloti che hanno proseguito la carriera ad alti livelli. Il primo vincitore fu Johann Zarco (2007), che ha poi conquistato due titoli in Moto2 e centrato successi anche in MotoGP, tra cui le vittorie in Australia 2026 e Francia 2026, oltre a trionfi nell’8 Ore di Suzuka con Honda. A seguire, la lista dei primi campioni include nomi come JD Beach (2008), oggi attivo in MotoAmerica, e Jakub Kornfeil (2009), protagonista in 125 e Moto3.

Dalla RedBull Rookies Cup alle gare internazionali

I percorsi dei vincitori si sono declinati in modi diversi: alcuni hanno trovato la gloria nel Motomondiale, altri hanno costruito carriere solide in campionati nazionali o endurance. Ad esempio, Jake Gagne (2010) ha fatto il salto nel mondo della Superbike, mentre il primo successo italiano della serie, firmato da Lorenzo Baldassarri (2011), ha portato a esperienze tra Moto3, Moto2 e MotoE prima dell’approdo in SBK con il team Go Eleven. Questi esempi illustrano come la Rookies Cup sia un trampolino capace di aprire molte strade professionali.

I vincitori degli anni ’10 e i casi più significativi

Nella seconda metà della decade successiva la competizione ha continuato a evidenziare talenti destinati a farsi notare. Florian Alt (2012) è diventato protagonista nell’IDM e nel Mondiale Endurance, mentre Karel Hanika (2013) ha poi militato nel Motomondiale e si è affermato nell’EWC vincendo due titoli con YART. Il 2014 ha incoronato Jorge Martin, un altro nome poi emerso nelle categorie superiori, e fra i vincitori successivi troviamo Bo Bendsneyder (2015), che ha gareggiato stabilmente tra Moto3 e Moto2.

Protagonisti giapponesi e transizione alle categorie maggiori

Gli anni 2016 e 2017 hanno visto successi giapponesi con Ayumu Sasaki e Kazuki Masaki: il primo è ancora attivo nel Motomondiale, mentre Masaki ha annunciato il ritiro dalle gare. In questo periodo emergono anche corridori come Tarran Mackenzie e altri che hanno trovato ruoli importanti nelle serie nazionali o internazionali. Va citato inoltre il ruolo di sostegno che la Rookies Cup ha fornito a piloti che poi si sono trasferiti in ambiti diversi, come il passaggio di Jake Gagne in Superbike nel 2017 per sostituire il compianto Nicky Hayden.

Il presente e lo sguardo verso il futuro

Negli anni più recenti la Rookies Cup ha continuato a produrre stelle: dopo i successi di Can Öncü e lo storico passaggio di testimone a Carlos Tatay (oggi costretto su una sedia a rotelle dopo l’incidente a Portimão 2026 nel CEV), la serie ha consacrato la giovane leggenda Pedro Acosta, vincitore del titolo nel 2026 e poi campione in Moto3 nel 2026 e in Moto2 nel 2026. Anche David Alonso (vincitore 2026) ha proseguito la scalata, diventando campione Moto3 nel 2026 ed entrando ora in Moto2 con il team Aspar.

Dal 2026 in poi si sono susseguiti talenti spagnoli come Rueda, Piqueras, Carpe e il più recente campione Brian Uriarte (2026). Questi nomi confermano che la Rookies Cup resta una fucina di prospetti: per le squadre è un serbatoio di piloti formati alla competizione internazionale, per gli appassionati è una finestra sui futuri protagonisti del motociclismo.

Perché la Rookies Cup conta ancora

Il valore della RedBull Rookies Cup si misura nella capacità di collegare gioventù e professionalità: offre gare in condizioni simili a quelle del Motomondiale, visibilità per talent scout e la riprova che un campionato giovanile ben gestito può rivoluzionare intere carriere. Nei prossimi anni, mentre la serie celebra i suoi vent’anni, sarà interessante osservare quali nuovi nomi emergeranno e come le traiettorie di carriera continueranno a evolvere tra Moto3, Moto2, MotoGP e le competizioni endurance o nazionali.