Regole per i veicoli cinesi in Canada: joint venture, fornitori canadesi e tutela dei dati

Il governo canadese, guidato da Melanie Joly, ha detto a quattro costruttori cinesi che l'accesso oltre la quota di 49.000 veicoli richiede produzione in Canada con maggioranza canadese, uso di fornitori locali, rispetto delle leggi sul lavoro e garanzie sulla protezione dei dati; la mossa provoca reazioni tra aziende giapponesi come Honda e Mitsubishi.

Il governo federale del Canada ha posto condizioni precise ai produttori cinesi di veicoli elettrici che vogliono ampliare la loro presenza sul mercato canadese. Durante incontri con rappresentanti di BYDGeelyChery e della Shanghai Launch Automotive Technology la ministra dell’Industria Melanie Joly ha ribadito il principio di base: build where you sell ovvero costruire dove si vende.

Le condizioni delineate mirano a trasformare l’accesso commerciale in un’opportunità industriale per il Canada, chiedendo più di una semplice importazione di veicoli. Tra gli aspetti centrali vi sono la struttura societaria delle nuove operazioni, l’integrazione con la filiera locale, il rispetto delle norme sul lavoro e la protezione dei dati dei consumatori canadesi.

Condizione di proprietà e struttura industriale: joint venture con maggioranza canadese

Una delle richieste esplicite del governo è che qualsiasi impianto di assemblaggio in Canada sia istituito come joint venture con maggioranza di proprietà canadese. L’obiettivo è assicurare che le decisioni chiave e una quota significativa del valore economico restino sotto controllo nazionale, evitando che le attività locali si limitino a funzioni simboliche di montaggio.

Questo vincolo punta a evitare scenari in cui una fabbrica crea posti di lavoro temporanei per la costruzione ma non trasferisce competenze tecnologiche o comandi strategici. La richiesta di maggioranza canadese serve anche a dare all’industria nazionale uno strumento per pretendere trasferimenti di capacità produttiva e un coinvolgimento reale nella governance aziendale.

Accesso al mercato e quota attuale

Il regime concordato in precedenza permette l’ingresso di fino a 49.000 vetture cinesi all’anno con un dazio ridotto al 6.1 per cent. Per superare questa soglia e ottenere ulteriore accesso a tariffe ridotte, le aziende devono soddisfare le condizioni annunciate dal governo.

Fornitori canadesi, norme sul lavoro e sicurezza dei dati

Oltre alla struttura proprietaria, Ottawa richiede che gli stabilimenti utilizzino fornitori canadesi e rispettino i codici del lavoro locali. L’enfasi sulla componente nazionale della filiera punta a generare ricadute industriali concrete per i fornitori di componentistica e per i centri di competenza tecnologica che già operano in Canada.

Il rispetto delle norme sul lavoro è stato ribadito come condizione politica e legale: la ministra ha sottolineato la necessità di evitare pratiche che possano minare la qualità dell’occupazione nel settore automobilistico, che secondo il governo interessa oltre 500.000 lavoratori in Canada. La clausola serve anche a rassicurare sindacati e comunità locali sull’affidabilità delle nuove operazioni produttive.

Infine, Ottawa ha inserito l’obbligo di tutelare i dati dei clienti canadesi: le aziende dovranno garantire che le informazioni raccolte dai veicoli non siano trasferite automaticamente a entità estere senza adeguate salvaguardie. Questo requisito riflette la crescente preoccupazione pubblica e istituzionale sulla protezione dei dati personali raccolti dai sistemi connessi delle auto moderne.

Prospettive temporali

La ministra Joly ha dichiarato di non aspettarsi risultati immediati, ma ha chiarito che «there can be positive conversations leading potentially to decisions in future months», indicando che i colloqui potrebbero evolvere in decisioni concrete nel prossimo periodo. L’approccio governa l’equilibrio tra apertura commerciale e promozione di produzione locale.

Reazioni dell’industria giapponese e rischi competitivi

Le mosse di Ottawa hanno suscitato preoccupazioni tra alcuni costruttori giapponesi con forte presenza in Canada. Il presidente e amministratore delegato di Mitsubishi Motor Sales of Canada, Kenichi Kawaji ha ammesso che «Chinese EVs are very nice», evidenziando la competitività in termini di design, tecnologie di interni ed offerta prezzo.

Analogamente, il presidente di Honda Canada, Dave Jamieson ha espresso dubbi sugli effetti delle scelte politiche per la competitività del paese, sostenendo che le decisioni in materia commerciale stanno rendendo il Canada meno competitivo e che «Canadian automakers face rising competition from low-cost, state-subsidized, non-market-oriented producers».

La ministra ha risposto nettamente, affermando «We’re not putting any businesses in jeopardy» e «We’re offering the best technology for Canadians while protecting 500,000 workers», sottolineando l’intento di coniugare accesso a tecnologie avanzate e salvaguardia dei posti di lavoro.

La questione rimane aperta e dipenderà dall’esito delle trattative con i quattro produttori cinesi interessati e dall’accettazione delle condizioni proposte. Intanto, il governo continua a coltivare relazioni commerciali e industriali in Asia, cercando un equilibrio tra attrazione degli investimenti e tutela della filiera nazionale.