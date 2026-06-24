Calciomercato 2026: tutte le ultime notizie e i trasferimenti più importanti

Il calciomercato 2026 è in piena effervescenza con trattative che coinvolgono i top club italiani ed europei. Scopri tutte le ultime novità e le mosse più importanti.

Il calciomercato estivo 2026 è in pieno fermento, con numerose trattative che stanno tenendo banco in Italia e all’estero. Tra trasferimenti ufficiali, trattative in corso e sorprese dell’ultima ora, il panorama del calcio è in continua evoluzione.

In questo articolo, esploreremo le ultime novità che stanno caratterizzando il mercato, con un focus particolare sulle operazioni più rilevanti e sulle mosse strategiche dei club.

Il Chelsea supera l’Inter per Marco Palestra

Una delle notizie più rilevanti degli ultimi giorni riguarda il trasferimento di Marco Palestra dal Chelsea. Dopo un’intensa trattativa, il club inglese ha avuto la meglio sull’Inter offrendo un’ingente somma di denaro all’Atalanta per il cartellino del giocatore. L’offerta del Chelsea, pari a 57 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, ha convinto sia il giocatore che il club di proprietà.

L’Inter che aveva presentato un’offerta di 2.5 milioni a stagione, si è vista beffare all’ultimo momento. Nonostante i colloqui notturni tra le parti, il Chelsea ha presentato un’offerta irrinunciabile, convincendo Palestra a scegliere la squadra inglese. Xabi Alonso, nuovo allenatore del Chelsea, ha avuto un ruolo cruciale in questa operazione, esprimendo grande stima per il giocatore italiano.

Ronaldinho al Ravenna: un ritorno a sorpresa

Un’altra notizia che ha destato grande clamore è l’ufficializzazione di Ronaldinho come nuovo giocatore del Ravenna. Il leggendario calciatore brasiliano, ora 46enne, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura, dichiarando: “Nuovi colori, lo stesso sorriso. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani.”

Questo trasferimento rappresenta un ritorno alle origini per Ronaldinho, che ha sempre considerato il calcio una fonte di gioia e divertimento. La sua presenza al Ravenna promette di portare una ventata di entusiasmo e magia al club.

Altre trattative in corso

Oltre alle operazioni già concluse, ci sono numerose trattative in corso che stanno tenendo banco nel calciomercato. La Fiorentina è in trattativa con Luca Koleosho e ha già raggiunto un accordo con Kristian Thorstvedt. L’Atalanta invece, sta seguendo con interesse Kerim Alajbegovic mentre il Lecce è alla ricerca di rinforzi sulla fascia sinistra con Emmanuel Addai e Herba Guirassy.

In Serie B, il Como ha ufficializzato il rinnovo di Ivan Smolcic fino al 2031 e l’arrivo di Kaiki dal Cruzeiro. Il Sudtirol ha scelto Davide Possanzini come nuovo allenatore, mentre il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Thierry Correia dal Valencia.

Gattuso alla Lazio: una nuova avventura

Un’altra notizia di rilievo riguarda l’ufficializzazione di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio. Il club romano ha espresso grande soddisfazione per questa scelta, sottolineando l’esperienza, la professionalità e la determinazione del nuovo tecnico. Gattuso, noto per il suo carattere forte e la sua capacità di motivare i giocatori, rappresenta una svolta importante per la squadra.

Nel frattempo, il Borussia Dortmund sta seguendo con interesse Marc-Oliver Kempf del Como, mentre il Betis è interessato ad Artem Dovbyk della Roma. Il calciomercato 2026 continua a riservare numerose sorprese e mosse strategiche, con i club che cercano di rafforzare le proprie rose in vista della nuova stagione.