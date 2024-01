Renault 5 2024: prezzo, interni, dimensioni

Il marchio francese Renault ha prodotto molti modelli che sono entrati nella storia e nell’immaginario collettivo ma davvero pochi hanno superato il fascino della Renault 5 in particolare nelle versione più sportive. In questo articolo parliamo della nuova R5 che arriverà nel 2024 analizzandone le dimensioni e gli interni nonché scoprendone il prezzo di vendita.

Renault 5 2024: dimensioni e interni

Le dimensioni della Renault 5 2024 non sono ancora state annunciate ma da quello che trapela dalla casa francese dovrebbe avere una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri, facendola quindi rientrare pienamente nella fascia delle segmento B.

Purtroppo non sono ancora stati svelati gli interni anche se la versione di lancio non dovrebbe essere molto ricca in termini di allestimenti presentandosi semplice ed essenziale. Naturalmente non mancherà la tecnologia di bordo.

Cresce la curiosità per vedere se effettivamente sarà dotata del grande schermo orizzontale interattivo che permette di dialogare con l’auto una volta saliti. Un dettaglio emerso dalle prime immagini del prototipo in corso di sviluppo due anni fa.

Nel complesso sarà un’auto dagli interni più evoluti rispetto a quanto abbiamo potuto vedere sui veicoli del marchio della Losanga in questi anni, seppur non sarà un trionfo di tecnologia che andrà a penalizzare l’esperienza di guida.

Un prezzo competitivo al debutto

Il prezzo di lancio della nuova Renault 5 2024 sarà davvero interessante favorendone l’acquisto da parte delle persone interessate e secondo noi saranno davvero molte, dato l’hype che ha suscitato sin dai primi bozzetti.

Si parla di una cifra d’attacco pari a 24 mila euro, un prezzo che per un’elettrica è molto buono. Se così dovesse essere il successo dovrebbe essere sicuro. Non resta che aspettare l’ufficialità da parte della casa transalpina per poterla guidare e toccare con mano.