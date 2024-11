Renault ha presentato nell’ambito del percorso verso l’elettrificazione del brand la nuova versione della Renault 4 che riprende le linee del modello che ha motorizzato il paese transalpino tra la fine degli anni 50 e i primi 60, diventando un prodotto venduto anche all’estero con grande successo.

Renault 4 elettrica: le caratteristiche

Partiamo a parlare della nuova Renault 4 elettrica con le sue dimensioni, naturalmente non ha niente a che vedere con la versione originale, piccola e adatta ad ogni parcheggio, ora è cresciuta e si avvicina in termini di massa alle auto odierne, anche se la batteria la rende più massiccia. La sua lunghezza è di 4 metri e 14 per un passo di 2 metri e 62.

Le batterie sono due una da 40 kWh e l’altra da 52 kWh per potenze di 90 e 110 kW di conseguenza l’auto nella sua configurazione più accessoriata ha un motore che sviluppa poco meno di 150 cavalli.

Dal punto di vista del design, i tecnici francesi hanno voluto reinterpretare in chiave futuristica le linee del modello originale. I richiami infatti vi sono nella zona frontale e in quella posteriore.

Per la tecnologia si è scelto di dotarla di un display per il guidatore, la cui misura è di 10,1 pollici dove sono indicate tutti dati principali da tenere d’occhio durante la marcia e di un display centrale da 10″ per l’infotainment.

Le personalizzazioni non mancano, infatti è possibile dotarla del tetto apribile avendo così la versione moderna della classica R4 apprezzando il “vento tra i capelli”.

Arriverà nel 2025 e costerà il giusto

La nuova Renault 4 elettrica sarà commericializzata a partire dal 2025 con un prezzo di partenza che varierà dai 30.000 ai 35.000 euro. Rendendo così l’auto elettrica alla portata di molte più persone.

Ci si aspetta quindi di avere numeri di vendita importanti e di svecchiare il parco circolante anche grazie a questa vettura che offre molto, sia in termini di tecnologia che di comfort.