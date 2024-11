Renault 5 E-Tech, due diversi tagli di batteria e potenza quanto basta in abbinamento ad abilità e tecnologia di classe.

Renault 5 E-Tech rappresenta l’avvento di un modello storico per la casa francese, naturalmente in chiave moderna e adatta al 21esimo secolo. Un salto nel futuro con linee retrò che faranno fare”pace” tra chi viene dal passato dove la “cinq” era il riferimento e chi sta vivendo il presente e apprezza la tecnologia che offre.

LEGGI ANCHE: Renault Espace, la prima monovolume del marchio francese spegne 40 candeline

Renault 5 E-Tech: estetica inconfondibile e alta tecnologia

La Renault 5 E-Tech cattura e quasi paralizza chi la osserva ed ha ben in mente le forme della prima Cinque, quella che dal 1972 al 1986 in varie versioni ha fatto vendere a Renault ben 9 milioni di modelli.

Partiamo da un dato interessante che è relativo alla sua lunghezza, 3 metri e 92 ben 13 cm in meno della Clio ovvero l’utilitaria del marchio, un vantaggio non da poco nelle manovre dato che avere un corpo vettura piccolo aumenta l’agilità e facilita non di poco il parcheggio.

E’ il primo veicolo costruito sulla nuova piattaforma AmpR Small dedicata alla costruzione di veicoli elettrici, la medesima che vedrà il debutto del crossover Renault 4 nel 2025 e della nuova Twingo nel 2026.

Le potenze con cui sarà commercializzata partono dai 120 cavalli e batteria da 40 kWh con un’autonomia di 300 km per poi passare alla più potente da 150 cavalli e batteria da 52 kWh per un’autonomia di 410 km.

Il prossimo anno verrà lanciata la versione “Five” la meno potente del listino con una potenza di 95 cavalli di cui non si conosce ancora l’autonomia.

LEGGI ANCHE: Renault Twingo E-Tech, autonomia e consumi

Prezzi in linea con la categoria

La gamma della Renault 5 E-Tech si aprirà con la Five che costerà 25.000 euro per poi salire alla Evolution che costerà 27.900 euro e nel mezzo troviamo la Techno da 29.900 euro con batteria da 40 kWh.

Le più performanti con batteria da 52 kWh arriveranno in due varianti, la Techno da 32.900 euro e la più ricca “Iconic Cinq” che costerà 34.900 euro.