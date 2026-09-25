Il 24 settembre scorso Renault ha svelato al Défilé Renault di Parigi la sua ultima opera di design: la Renault 8 Gordini Concept. Si tratta di una coupé elettrica biposto che richiama la leggenda sportiva del 1964, ma interpreta la tradizione con un linguaggio contemporaneo, pronto a dominare le piste dei rally moderni e le strade urbane. Dopo l’anteprima, la vettura sarà presente nello stand Renault del Salon dell’Auto di Parigi in programma dal 12 al 18 ottobre 2026, dove potrà essere ammirata da appassionati e professionisti del settore.

Anteprima al Défilé Renault: una sfida di design interno

Il progetto nasce completamente all’interno del reparto design di Renault. Un concorso interno ha stimolato più di trecento proposte, spaziando dal richiamo retrospettivo più puro alle interpretazioni futuristiche più audaci. Dopo una prima fase di selezione, due modelli in scala 2/5° sono stati confrontati, consentendo ai team di sintetizzare i punti di forza di entrambe le visioni. Il risultato è una sintesi che combina la filosofia “café racer” tipica delle moto personalizzate, con le esigenze aerodinamiche di una moderna auto da rally.

Il concorso interno e la scelta della forma

Il team di design, guidato da Alexandre Malval ha privilegiato una silhouette compatta: 4,12 m di lunghezza, 1,88 m di larghezza e appena 1,27 m di altezza. Queste proporzioni, più basse e più larghe rispetto alla versione a quattro porte del 1964, enfatizzano la dinamica e la presenza scenica, tipiche delle auto da competizione. Il frontale è privo di calandra, con sei fari circolari ispirati alla versione rally della Gordini, mentre il posteriore largo e muscoloso richiama la storica griglia.

Design esterno: linee da rally e filosofia café racer

La carrozzeria è interamente realizzata in carbonio con superfici levigate e un numero ridotto di giunzioni, un approccio che Renault definisce “vicino al mondo delle café racer”. La classica doppia striscia bianca simbolo della Gordini originale, è stata reinterpretata come elemento strutturale: parte dalla griglia anteriore, attraversa il fianco in una presa d’aria e prosegue all’interno del cruscotto, trasformandosi in una linea blu che attraversa la parte superiore della plancia.

Dettagli aerodinamici e dimensioni dei cerchi

Il profilo è scandito da cerchi da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore, una scelta che garantisce aderenza e richiamo visivo alle auto da rally attuali. I passaruota squadrati, ereditati dalla Gordini del 1964, sono stati mantenuti e ampliati per migliorare il flusso d’aria, fungendo da vere e proprie prese d’aria laterali. La griglia posteriore, oltre a dare un tocco estetico, è ottimizzata per la ventilazione del motorino elettrico.

Interni sportivi: alluminio, Alcantara e cruscotto digitale

L’abitacolo segue la stessa logica di essenzialità. Una lastra di alluminio spazzolato funge da base per quattro display circolari, che sostituiscono i tradizionali quadranti analogici. I materiali plastici sono quasi assenti; al loro posto troviamo alluminio, Alcantara® e inserti in velluto a coste blu, che richiamano i sedili delle auto da competizione del passato. Il volante ospita un pulsante rosso a forma di cronometro, simbolo dell’orientamento verso le prestazioni temporizzate.

Atmosfera high-tech e richiami alla pista

Il cruscotto è illuminato da un’ambient lighting indiretta sotto la plancia, mentre i quadranti fluttuanti trasmettono un’impressione di leggerezza tipica delle interfacce digitali più avanzate. Le cuciture dei pannelli in Alcantara® richiamano i cordoli di pista, e i sedili sportivi, privi di poggiatesta, evocano l’essenza delle vetture da gara degli anni ’60, reinterpretata in chiave moderna.

Motorizzazione e collocazione nella strategia Renault

La Renault 8 Gordini Concept è spinta da un motore elettrico da 270 cv, capace di garantire accelerazioni tipiche dei rally contemporanei. Inserita nella più ampia campagna di ri-attivazione delle icone della casa, segue le precedenti showcar R17 Electric Restomod e Renault 5 Diamant, dimostrando la volontà di Renault di coniugare patrimonio storico e innovazione tecnologica. La vettura sarà poi parte permanente del futuro museo delle Collezioni Renault a Flins, la cui apertura al pubblico è prevista tra circa quindici mesi.

Prospettive future e museo delle Collezioni Renault

Il museo, che riunirà modelli storici, archivi e opere speciali, offrirà ai visitatori la possibilità di confrontare la Gordini originale con la moderna concept, evidenziando la continuità di un design che, pur rinnovandosi, mantiene intatto lo spirito di competizione. La 8 Gordini Concept, con le sue proporzioni da gara, la potenza elettrica e il linguaggio estetico “café racer”, rappresenta