L’Audi A6 Sportback e-tron performance ha appena scritto una nuova pagina nella storia dell’elettrico, coprendo ben 1.338 chilometri (pari a 831 miglia) con una sola carica. Il record, riconosciuto da Guinness World Records è stato ottenuto in condizioni di traffico reale, con soste e ore di punta, dimostrando che l’ansia da autonomia sta diventando sempre più un ricordo del passato.

Il pilota: Miko Marczyk e il suo percorso da 1.338 km

Miko Marczyk, campione europeo di rally, ha deciso di trasformare la sua passione per l’efficienza in una sfida nazionale. Partito alle 1:55 del mattino del 11 settembre da Zakopane, ai piedi dei Tatra, ha attraversato la Polonia lungo il fiume Vistola, toccando le città di Kraków, Sandomierz, Warsaw, Toruń e Grudziądz prima di raggiungere il mare balneo di Hel. Dopo aver girato il punto più settentrionale, ha ripercorso lo stesso itinerario fino a fermarsi tra Toruń e Ciechocinek, quando la batteria si è infine esaurita.

Le tappe chiave del viaggio

Il tragitto ha previsto oltre 45 ore di guida continua, con temperature medie di 15 °C e picchi fino a 7 °C nelle ore più fredde. Nonostante la presenza di traffico intenso, Marczyk è riuscito a mantenere un consumo medio di 7,09 kWh per 100 km quasi la metà del valore dichiarato per il modello in condizioni standard.

Le caratteristiche tecniche dell’Audi A6 e-tron

L’e-tron performance monta un motore posteriore da 362 hp (270 kW / 367 PS) e 565 Nm di coppia, capace di passare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e di raggiungere i 210 km/h. Il pacco batteria ha una capacità netta di 94,9 kWh, inserita in una piattaforma a 800 V (PPE) che ottimizza sia la ricarica che l’efficienza di frenata rigenerativa capace di recuperare fino a 220 kW. Inoltre, la carrozzeria presenta un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,21 il più basso mai realizzato da Audi.

Strategie di guida iper-efficiente

Marczyk ha seguito una serie di pratiche tipiche dell’hyper-miling ha conosciuto a fondo i diversi mod<|endoftext|>