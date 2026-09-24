Dal prossimo anno le nuove Volkswagen del modello 2027 – Atlas, Tiguan, Golf GTI, Golf R e ID. Buzz – diventeranno anche dei piccoli salotti di gioco. Grazie a AirConsole la casa tedesca inserisce venti titoli, da Tetris a UNO Car Party direttamente nel sistema di infotainment. L’obiettivo è trasformare le attese in momenti di svago, ma l’azienda avverte che la funzione è attiva solo quando il veicolo è fermo.

Il meccanismo è volutamente semplice: una volta attivata la schermata AirConsole, compare un QR code che il passeggero inquadra con il proprio smartphone. Il telefono si collega via Wi-Fi al veicolo, diventando il controller, mentre il gioco viene visualizzato sul display centrale. Nessun controller dedicato è necessario; basta il telefono in tasca. Questo approccio riduce la complessità hardware, ma richiede una connessione 4G LTE e il segnale GPS per garantire la sicurezza.

AirConsole di Volkswagen: la piattaforma N-Dream

Il servizio è stato sviluppato da N-Dream una società svizzera che collabora con vari marchi del Volkswagen Group – Audi, Škoda e Porsche – e con partner internazionali come Tata e BMW. La piattaforma, denominata N-Dream AirConsole offre una suite di venti giochi, tutti ottimizzati per funzionare su processori di bassa potenza, garantendo fluidità anche in sistemi di infotainment non di ultima generazione.

Tra i titoli presenti al lancio troviamo PAC-MAN Championship EditionGolazoMemory Match e le versioni personalizzate con elementi grafici Volkswagen. Alcuni giochi, ad esempio, interagiscono con l’illuminazione ambientale dell’abitacolo, sincronizzando le luci interne con le azioni di gioco.

Modelli coinvolti, periodi gratuiti e tariffe

Per accedere al servizio, il proprietario deve iscriversi al programma In-Vehicle Premium tramite l’app myVW. La registrazione collega l’auto alla piattaforma e abilita la connettività 4G LTE e GPS necessarie per il funzionamento di AirConsole. I modelli Atlas, Tiguan e Golf beneficiano di tre mesi di abbonamento gratuito a partire dalla data di acquisto, mentre per la ID. Buzz il periodo gratuito è di un intero anno.

Registrazione e abbonamento

Al termine del periodo promozionale, il servizio passa a un abbonamento annuale dal costo di 149 dollari poco più di 130 euro. Questo fee non copre solo i giochi: include anche la navigazione premium, il hotspot Wi-Fi e funzioni vocali avanzate, rendendo il pacchetto una soluzione completa per l’intrattenimento connesso a bordo.

Tetris e le versioni brandizzate dei giochi

Il classico che ha celebrato 42 candeline è Tetris creato nel Centro Informatico Dorodnicyn dell’Accademia delle Scienze russa da Alexey Pajitnov allora ventottoenne. Il semplice rompicapo dei pentamini è stato digitalizzato su hardware modesto, dimostrando la capacità del gioco di funzionare su piattaforme limitate – una caratteristica che lo rende perfetto per i sistemi di infotainment delle auto.

Volkswagen ha sfruttato la popolarità di Tetris per inserire elementi distintivi del marchio: ad esempio, i blocchi di colore possono trasformarsi in icone VW o in frammenti del logo. Allo stesso modo, la versione di PAC-MAN include bonus sotto forma di auto del gruppo e frutti con il logo di Wolfsburg. Queste personalizzazioni non solo arricchiscono l’esperienza ludica, ma fungono anche da veicolo di marketing digitale.

Se da un lato apre nuove opportunità di svago per famiglie e viaggiatori, dall’altro richiama l’attenzione sulla necessità di utilizzare tali funzionalità esclusivamente quando l’auto è fermata, per evitare distrazioni alla guida.