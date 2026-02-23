Renault compra Flexis e accelera lo sviluppo dei van elettrici

Renault rileva il 100% di Flexis mantenendo lo sviluppo in Francia e confermando tecnologie come la piattaforma skateboard, l'architettura a 800V e l'approccio Software Defined Vehicle

I fatti

Renault Group ha raggiunto un accordo per acquisire il controllo totale di Flexis, la joint venture avviata nel 2026 con Volvo Group e il Gruppo CMA CGM. L’intesa, firmata il 20 febbraio 2026, trasferisce a Renault le partecipazioni di Volvo (45%) e di CMA CGM (10%). La cessione è subordinata all’approvazione delle autorità antitrust.

Dettagli dell’intesa

Secondo il comunicato, il trasferimento delle quote non modifica gli obiettivi tecnici e industriali originari del progetto. La transazione prevede il passaggio delle partecipazioni entro la prima metà del 2026, se autorizzata dalle autorità competenti. Sono confermati gli impegni sullo sviluppo dei prodotti e sulle linee produttive previste dalla joint venture.

Prospettive e prossimi passi

La finalizzazione dell’operazione dipende dal via libera antitrust. In assenza di autorizzazioni, l’accordo non potrà essere perfezionato. Sul piano operativo, Renault mantiene gli obiettivi dichiarati per Flexis in termini di sviluppo tecnologico e industriale.

In continuità con il piano operativo, il programma conferma l’industrializzazione in Francia e la produzione del primo modello della gamma, il Renault Trafic Van E-Tech electric, nello stabilimento di Sandouville. L’avvio della produzione è previsto entro la fine del 2026.

Dietro il programma risultano coinvolte circa 1.300 persone distribuite in più siti del gruppo, tra il Technocentre di Guyancourt e il centro di eccellenza per i veicoli commerciali di Villiers-Saint-Frédéric. Le attività coprono ingegneria, collaudo e preparazione della catena di montaggio.

Perché Renault ha scelto di acquisire Flexis

Renault ha deciso di consolidare la governance di Flexis per snellire i processi decisionali e accelerare l’industrializzazione dei furgoni elettrici. La scelta punta a ridurre i tempi di sviluppo e a coordinare più efficacemente ingegneria, collaudo e preparazione della catena di montaggio.

Il progetto mantiene la sua identità tecnica basata su una piattaforma modulare definita skateboard, con batterie integrate nel pianale per ottimizzare spazio di carico e abitabilità. Skateboard indica una soluzione che separa la parte elettrica dalla carrozzeria, favorendo flessibilità produttiva e economie di scala. L’obiettivo dichiarato è rispondere alla domanda di una logistica urbana orientata alla decarbonizzazione e ai servizi connessi, migliorando efficienza operativa e tempi di commercializzazione.

Ruolo dei partner e continuità commerciale

In prosecuzione della strategia per una logistica urbana a basse emissioni, Volvo Group lascia la proprietà di Flexis ma conserva un ruolo commerciale. A partire dal 2027 il marchio Renault Trucks sarà responsabile della distribuzione dei veicoli, garantendo continuità rispetto alle precedenti collaborazioni nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Il gruppo CMA CGM ha partecipato alla fase di sviluppo e mantiene interesse operativo nelle soluzioni di trasporto a emissioni ridotte, con l’obiettivo di sostenere l’adozione commerciale e i servizi connessi.

Tecnologia e piattaforma: cosa aspettarsi dalla nuova famiglia di furgoni

Proseguendo l’interesse operativo nelle soluzioni di trasporto a emissioni ridotte, la nuova gamma sviluppata da Flexis sotto la guida di Renault integra tecnologie pensate per la logistica urbana. L’architettura a 800 Volt riduce i tempi di ricarica e incrementa l’efficienza energetica rispetto a sistemi a voltaggio inferiore. Ciò favorisce cicli operativi più intensi e soste di ricarica più brevi per le flotte commerciali.

Parallelamente, l’approccio Software Defined Vehicle trasforma il veicolo in una piattaforma aggiornabile. I furgoni potranno ricevere aggiornamenti e nuove funzioni via software durante la vita utile. Questa capacità potrà estendere le funzionalità telematiche, migliorare l’efficienza gestionale e supportare servizi connessi legati alla mobilità e alla manutenzione predittiva.

Impatto sulla logistica urbana

La maggiore integrazione tra componenti meccaniche, sistemi elettronici e funzionalità telematiche può migliorare l’efficienza operativa delle flotte urbane. L’obiettivo è ottimizzare i tempi di consegna e ridurre i fermi per manutenzione.

Le scelte tecniche puntano a rendere i veicoli più adatti all’ultimo miglio: maggiore autonomia, tempi di ricarica contenuti e aggiornamenti remoti delle funzionalità. Questi elementi contribuiscono a diminuire i costi operativi e ad aumentare la produttività.

La combinazione di hardware dedicato e software aggiornabile costituisce un fattore competitivo nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. L’adozione di soluzioni telematiche abilita servizi connessi, monitoraggio in tempo reale e manutenzione predittiva.

Per le aziende di trasporto urbano, il risultato atteso è una maggiore flessibilità nelle rotazioni dei mezzi e una riduzione delle spese ricorrenti. Sul piano operativo, ciò può tradursi in una gestione più efficiente delle risorse e in tempi di servizio più rapidi.

Produzione in Francia e organico dedicato

In continuità con le strategie di integrazione per le flotte urbane, Renault conferma la produzione iniziale del Renault Trafic Van E-Tech electric nello stabilimento di Sandouville, in Normandia, entro la fine del 2026. Circa 1.300 persone partecipano allo sviluppo, coprendo progettazione, ricerca e industrializzazione tra sedi dell’Île-de-France e impianti normanni. La scelta mantiene l’attenzione sull’impatto industriale e occupazionale in Francia.

Sul piano commerciale, la collaborazione con Renault Trucks dal 2027 assicura una rete distributiva consolidata per il segmento professionale. Il partenariato punta a facilitare l’accesso al veicolo per clienti aziendali e operatori logistici su scala europea, favorendo l’adozione operativa del modello nei contesti urbani e regionali.

Sviluppi attesi

AGGIORNAMENTO ORE — La trasformazione della governance di Flexis assegna a Renault la responsabilità piena dello sviluppo e dell’industrializzazione.

L’azienda manterrà partnership strategiche per la commercializzazione, garantendo integrazione con i partner esistenti.

Se l’autorità garante confermerà i termini dell’accordo, il mercato potrà vedere entro il 2026 il debutto del Trafic Van E-Tech electric prodotto in Francia.

L’operazione evidenzia come il settore dei veicoli commerciali leggeri evolva verso soluzioni integrate di hardware e software per la logistica urbana e l’ultimo miglio.

La transizione di governance dovrebbe favorire la scalabilità industriale e l’adozione operativa del modello da parte di flotte aziendali e operatori logistici.