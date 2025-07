Renault Sport Spider: la sportiva che ha cambiato il gioco

Renault Sport Spider: un’auto che incarna la passione per la guida pura e il design innovativo.

Negli anni ’90, c’era un nome che dominava la scena della Formula 1: Renault. I suoi motori, progettati a Viry-Chatillon, erano il sogno di ogni team. Ma sapete cosa ha fatto il marchio per celebrare quel trionfo? Ha creato un modello sportivo leggendario: la Renault Sport Spider. Questa auto non era solo un omaggio alle corse, ma una vera e propria esperienza di guida per i puristi. Pronti a scoprire i dettagli di questa bellezza? 🚗💨

L’origine della Renault Sport Spider

Era il periodo d’oro della Formula 1 e Renault voleva portare quell’expertise anche su strada. Così, nel 1995, nasce la Renault Sport Spider, un’auto pensata inizialmente per un monomarca, il “Spider Trophy”. Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe diventata un’icona? La Spider è stata progettata per esaltare il piacere di guida, riducendo tutto all’essenziale. E il risultato è stato straordinario!

La carrozzeria era realizzata quasi interamente in plastica, composta da soli tre elementi principali, escluse le porte ad ali di gabbiano. Questo design modulare non solo era affascinante, ma permetteva anche una facile sostituzione delle parti danneggiate durante le competizioni. E indovinate? Il parabrezza era un optional! La configurazione minimalista era perfetta per chi ama la sensazione di essere a bordo di una vera auto da corsa.

Design e prestazioni da corsa

Il telaio a traliccio in alluminio della Renault Sport Spider era il cuore pulsante della vettura. Con profili spessi 3 mm, rimaneva a vista all’interno, mentre il fondo in polipropilene a nido d’ape garantiva rigidità e un peso ridotto. Appena 930 kg, che diventavano 965 kg con il parabrezza! E chi non ama un’auto leggera e scattante?

La dotazione non era certo da meno. Due sedili a guscio regolabili e una pedaliera scorrevole fino a 8 cm. La radio? Non pervenuta. Qui si parla di essenzialità, con solo gli strumenti fondamentali a disposizione. E parliamo del motore: un 2.0 litri aspirato che sprigionava 147 CV! Incredibile, vero? Lo 0-100 km/h si copriva in solo 6,9 secondi, un vero missile per l’epoca.

La Spider era dotata di uno sterzo diretto, senza servoassistenza, e un baricentro bassissimo che garantiva una tenuta di strada impeccabile. L’impianto frenante derivava dall’Alpine A610 Turbo, con dischi ventilati da 30 cm. Queste specifiche la rendevano perfetta per chi cercava adrenalina e performance.

Un’auto per collezionisti

Nel 1996, la Renault Sport Spider aveva un prezzo di circa 53.900 marchi tedeschi (equivalenti a circa 30.000 euro oggi), un investimento per un’auto così esclusiva. Tra il 1995 e il 1999, furono prodotti soltanto 1.500 esemplari, rendendola un vero pezzo da collezione. Chi non vorrebbe avere una sportiva che ha segnato la storia di Renault?

La Renault Sport Spider non è solo un’auto; è un simbolo di un’epoca, un richiamo al motorsport e alla pura essenza della guida. Chi di voi ha avuto la fortuna di provarla? Raccontatemi nei commenti! 💬✨