FSD in Europa: addio pagamento unico, arriva l’abbonamento mensile

Scopri come cambia l'accesso alla Full Self Driving e quali opzioni convengono tra acquisto unico e abbonamento

La strategia di Tesla sull’accesso alla Full Self Driving cambia volto in Europa: dopo una fase pilota nei Paesi Bassi, l’azienda ha fissato il termine per l’acquisto con pagamento unico al 21 maggio 2026. Questo annuncio anticipa un passaggio deciso verso il modello in abbonamento, già operativo in alcuni mercati, e solleva interrogativi pratici ed economici per chi possiede o intende acquistare una vettura Tesla in Europa.

La mossa interessa sia chi ha già investito nella tecnologia sia i potenziali acquirenti che stanno valutando se optare per l’acquisto una tantum o per la sottoscrizione mensile. Nel testo che segue analizziamo i numeri, le opzioni disponibili e il contesto normativo che ha portato paesi come i Paesi Bassi a una prima approvazione, mostrando pro e contro di ciascuna scelta anche per il mercato italiano.

Cosa cambia per i clienti

Con la decisione di bloccare l’acquisto singolo, Tesla introduce in Europa l’obbligo di passare all’abbonamento per accedere alle funzionalità avanzate di guida autonoma. Per chi aveva già comprato la Full Self Driving con pagamento una tantum non è prevista alcuna spesa aggiuntiva: le funzioni saranno disponibili quando la tecnologia verrà resa effettiva nel paese. Chi invece possiede solo l’Autopilot avanzato potrà aggiornare il pacchetto scegliendo una tariffa agevolata. Questa rimodulazione è motivata dalla volontà di offrire flessibilità d’uso: gli utenti possono attivare le funzioni solo nei periodi in cui ne hanno realmente bisogno.

Opzioni di prezzo e parametri di convenienza

I numeri sul tavolo sono chiari: l’acquisto una tantum veniva proposto intorno ai 7.500 euro, mentre l’abbonamento standard è fissato a 99 euro al mese, con una tariffa ridotta di 49 euro al mese per chi ha già l’Autopilot avanzato. Un semplice calcolo di convenienza mostra che il punto di pareggio tra le due opzioni si colloca intorno ai 76 mesi di utilizzo continuativo, ossia oltre sei anni: chi prevede di tenere la vettura a lungo e usare spesso la FSD può ancora trovare vantaggioso l’acquisto diretto, mentre l’abbonamento favorisce chi desidera flessibilità o un impegno economico iniziale ridotto.

Il quadro europeo e le tempistiche

Il percorso normativo gioca un ruolo centrale: i Paesi Bassi sono stati i primi a ottenere il via libera per una versione supervisionata della FSD, con l’approvazione dell’ente RDW avvenuta il 10 aprile 2026. In Olanda Tesla ha fissato la fine dell’acquisto singolo al 15 maggio 2026, mentre l’azienda ha esteso la stessa scadenza al resto dell’Unione Europea, indicando il 21 maggio 2026 come termine per l’acquisto con pagamento unico anche nei siti locali. Queste mosse suggeriscono un’imminente estensione della disponibilità della tecnologia ad altri paesi UE, pur in presenza di dubbi o ritardi nazionali.

Implicazioni regolatorie

La notifica dei Paesi Bassi alla Commissione europea per ottenere un’approvazione comunitaria e l’esame tecnico programmato indicano che la questione sarà valutata a livello sovranazionale. La transizione verso un modello basato su software as a service (SaaS) riflette anche considerazioni commerciali e normative: l’abbonamento consente a Tesla di adeguare il prezzo con l’evoluzione delle funzionalità e facilita la gestione degli aggiornamenti software e della responsabilità legale, mentre i legislatori osservano con attenzione limiti, responsabilità e condizioni di utilizzo.

Come orientarsi: consigli pratici

La scelta dipende dall’uso previsto e dalla durata di possesso dell’auto. Se si pianifica di utilizzare la FSD quotidianamente per anni e si tiene la vettura oltre il punto di pareggio stimato, l’acquisto una tantum poteva risultare più conveniente. Chi preferisce pagare solo quando serve o non è sicuro dell’utilizzo può trovare più adatto il modello in abbonamento, anche per non impegnare una somma elevata in anticipo. Inoltre, chi possiede già l’Autopilot avanzato beneficia di una riduzione significativa della tariffa mensile, un elemento da considerare nella valutazione economica e nella possibile rivendita dell’auto.

Infine, è utile ricordare che Elon Musk ha annunciato la transizione verso un modello esclusivamente SaaS entro la fine del primo trimestre 2026, un orientamento che rende prevedibile la priorità di Tesla verso gli abbonamenti. La scadenza del 21 maggio 2026 rappresenta quindi un punto di svolta: chi ancora esita dovrà valutare attentamente costi, durata di possesso e preferenze d’uso prima di decidere.