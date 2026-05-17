Stop al concorso di colpa automatico per il passeggero in caso di conducente ubriaco

La Corte di Cassazione precisa che la responsabilità del passeggero non può essere data per scontata quando il guidatore è ubriaco: serve un'analisi puntuale delle circostanze e prove concrete

Con l’ordinanza n. 14021 del 13 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha introdotto un cambiamento significativo nella valutazione dei sinistri stradali in cui sia coinvolto un conducente ubriaco. La nuova pronuncia vieta di attribuire in modo automatico un concorso di colpa al passeggero semplicemente perché questi era a bordo del veicolo; al contrario impone ai giudici di merito di esaminare con rigore ogni elemento concreto della vicenda.

Cosa cambia nella valutazione della responsabilità del passeggero

La sentenza si allinea ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e ribadisce che non può sussistere alcuna presunzione generalizzata di accettazione del rischio da parte di chi sale su un’auto guidata da una persona in stato di alterazione. Per decidere se sussista una compartecipazione alla colpa occorre verificare una serie di fattori fattuali: le condizioni fisiche e psicologiche del trasportato al momento della salita, il reale grado di alterazione del guidatore e il valore del tasso alcolemico rilevato, nonché le circostanze di tempo e di luogo dell’evento.

Fattori decisivi richiesti dalla Cassazione

La Corte ha elencato elementi che, se non valutati singolarmente, rendono illegittima la riduzione del risarcimento: la prevedibilità del rischio in base alle conoscenze del passeggero, il nesso causale tra eventuali comportamenti del trasportato e l’aggravamento del danno e altre circostanze concrete. In pratica, la singola presenza a bordo non è più un indizio sufficiente: serve dimostrare che il comportamento del passeggero abbia realmente contribuito alla produzione o all’aumento delle lesioni.

Onere della prova: dalla presunzione alla prova rigorosa

Un passaggio cruciale dell’ordinanza riguarda la distribuzione dell’onere della prova. La Cassazione definisce il concorso di colpa come un’eccezione nel diritto sostanziale: non è il danneggiato a dover provare la sua innocenza, ma il debitore — cioè il conducente o la sua compagnia assicurativa — deve fornire evidenze precise e stringenti della colpa del passeggero. Se al termine dell’istruttoria permangono dubbi sulla dinamica o sulla consapevolezza del trasportato, tali incertezze non possono tradursi in una penalizzazione economica a carico della vittima.

Quando escludere il concorso di colpa

La Corte stabilisce che, in mancanza di prove incontrovertibili, il giudice deve escludere il concorso di colpa e garantire il risarcimento integrale. Questo principio tutela il diritto del danneggiato da decisioni basate su presunzioni semplicistiche e impedisce che la responsabilità dell’automobilista o dell’assicurazione venga attenuata senza una motivazione analitica. Inoltre la motivazione deve distinguere chiaramente tra la colpa nella causazione dell’incidente e la colpa nell’aggravamento delle conseguenze lesive.

Quantificazione del danno: criteri e tabelle

Oltre alla responsabilità, la Cassazione ha affrontato la tematica della liquidazione del danno, con particolare attenzione alle macro-lesioni e al danno parentale. La Corte ribadisce che l’utilizzo di tabelle milanesi anteriori al 2026, se non conformi al sistema a punto, non è più adeguato a rappresentare la complessità del danno biologico e morale. La quantificazione deve seguire criteri di uniformità e prevedibilità, consentendo altresì una personalizzazione che tenga conto della sofferenza reale e del mutamento della vita familiare.

Conseguenze pratiche delle tabelle non aggiornate

Se il giudice adotta tabelle non aggiornate o non idonee a cogliere la gravità del danno, la sentenza può essere cassata e il procedimento rinviato per una nuova valutazione. La Corte invita a preferire metodi che offrano trasparenza e comparabilità delle liquidazioni, evitando scelte arbitrarie che ledono il diritto al risarcimento. In questo ambito la motivazione deve essere esaustiva, per evitare incongruenze tra i diversi gradi di giudizio.

Infine la pronuncia mette in guardia contro decisioni contraddittorie: non è sostenibile affermare la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione dell’incidente e, nella stessa sequenza motivazionale, imputare poi una quota di responsabilità al passeggero. Il giudice deve separare con chiarezza la valutazione della colpa che ha determinato l’evento dalla valutazione della condotta che eventualmente ha inciso sulla maggiore gravità delle lesioni.