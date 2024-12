Design moderno e accattivante

La Renault Symbioz E-Tech si presenta con un design elegante e moderno, lungo 4,41 metri. La sua estetica è caratterizzata da spigoli e sfaccettature che la rendono unica nel panorama delle auto compatte. La fiancata, con un disegno curvo, conferisce un aspetto dinamico, mentre il terzo montante gioca con la luce, catturando l’attenzione degli osservatori. L’interno, simile a quello della Captur, offre finiture di alta qualità e un’atmosfera sportiva, soprattutto nella versione Esprit Alpine. La plancia è dotata di un display da 10 pollici, che integra perfettamente le funzionalità di infotainment con Google, rendendo l’esperienza di guida ancora più intuitiva.

Comfort e spazio a bordo

Nonostante le sue dimensioni compatte, la Symbioz offre un buon livello di comfort. Tuttavia, il divanetto posteriore potrebbe risultare un po’ stretto per i passeggeri più alti, con un limite di statura che supera di poco il metro e ottanta. La visuale posteriore è limitata a causa del lunotto ridotto, ma la presenza di sensori di parcheggio e retrocamera aiuta a mitigare questo problema. Un punto di forza è il bagagliaio, che offre una capacità variabile da 492 a 624 litri grazie al divanetto scorrevole, una soluzione pratica che permette di adattare lo spazio secondo le esigenze.

Prestazioni e consumi

La Renault Symbioz E-Tech è equipaggiata con un motore ibrido che garantisce una guida fluida e reattiva. Le partenze avvengono sempre in modalità elettrica, con il motore a benzina che entra in funzione solo quando necessario. Con una potenza di 143 CV e una coppia di 250 Nm, la Symbioz offre prestazioni soddisfacenti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi. I consumi sono impressionanti, con valori che raggiungono i 3,7 l/100 km in città e 7,0 l/100 km in autostrada. Questo la rende una scelta ideale per chi cerca un’auto ecologica senza rinunciare al comfort e alla praticità.

Tecnologia e sicurezza

La Symbioz è dotata di una serie di tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza di guida. Il sistema di guida autonoma di secondo livello offre un supporto prezioso durante i lunghi viaggi, mentre la configurazione personalizzabile degli aiuti alla guida consente di disattivare allarmi fastidiosi. Inoltre, il computer di bordo fornisce informazioni dettagliate sui consumi, aiutando il conducente a ottimizzare l’uso del veicolo. La qualità dei materiali e la cura dei dettagli contribuiscono a creare un ambiente di guida piacevole e sicuro.