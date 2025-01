La Renault Twingo E-Tech Electric Prototype si presenta come un'innovativa reinterpretazione della storica Twingo.

Un design iconico per l’era elettrica

La Renault Twingo E-Tech Electric Prototype rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità urbana. Questo nuovo modello, presentato al Salone dell’Auto di Bruxelles, reinterpreta il design della storica Twingo del 1992, mantenendo la silhouette minimalista e l’atmosfera gioiosa che hanno reso celebre il modello originale. Con dimensioni compatte e una carrozzeria a 5 porte, la Twingo E-Tech è progettata per affrontare il traffico cittadino senza compromettere la praticità.

Dettagli che fanno la differenza

La Twingo E-Tech rende omaggio al suo predecessore attraverso dettagli ricercati. Le tre aperture sul cofano, puramente estetiche, e i fari a LED circolari conferiscono alla vettura un aspetto vivace e moderno. La scritta ‘Twingo’ al posteriore è stata aggiornata con simboli contemporanei, come il “+” al posto della “T”, e una goccia ispirata al puntatore di Google Maps per la lettera “g”. Questi elementi non solo richiamano il passato, ma si integrano perfettamente con il design attuale.

Interni moderni e funzionali

All’interno, la Renault Twingo E-Tech Electric Prototype combina elementi retrò con tecnologia all’avanguardia. Il cruscotto cilindrico e sospeso ospita un display digitale da 7 pollici e uno schermo multimediale centrale da 10,1 pollici, offrendo connettività avanzata e grafiche originali. Il pulsante rosso delle luci di emergenza, incastonato in una bolla translucida, è un omaggio al design della prima generazione, mentre il tetto panoramico in vetro rende l’abitacolo luminoso e accogliente.

Spazio e versatilità

La Twingo E-Tech si distingue anche per la sua versatilità. Il divanetto posteriore scorrevole e lo schienale frazionabile 50/50 permettono di massimizzare lo spazio per le gambe e di trasportare oggetti ingombranti, aumentando la capacità del bagagliaio. I rivestimenti colorati, ispirati ai motivi della prima Twingo, e il pavimento in sughero colorato, resistente e sostenibile, aggiungono un tocco di originalità e attenzione all’ambiente.

Un futuro accessibile

La Renault Twingo E-Tech anticipa la quarta generazione della Twingo, prevista per il 2026. Sviluppata da Ampere, la nuova Twingo punta a un prezzo inferiore ai 20.000 euro, mantenendo l’impegno di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Questo modello si unirà alla gamma elettrica di Renault, che include già la Renault 5, Renault 4, Megane e Scenic, contribuendo a un futuro più sostenibile e innovativo per la mobilità urbana.