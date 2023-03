Dove le auto ibride non pagano il parcheggio e, in particolar modo, quali sono le agevolazioni di cui poter usufruire? Ebbene, le auto ibride, proprio come le elettriche, hanno diritto a una serie di vantaggi molto interessanti.

Si parte dall’esenzione dal bollo in alcuni casi a tariffe agevolate o a parcheggi gratuiti. In questo caso, molti comuni hanno aderito all’iniziativa di rendere la sosta gratuita sulle strisce blu.

Non si tratta quindi di una vera e propria legge. Ogni regione ha le sue regole, proprio come per l’esenzione dal bollo dell’auto. Scopriamo alcune informazioni utili in merito.

Dove le auto ibride non pagano il parcheggio: tutto ciò che si deve sapere

Come detto prima, dipende dalle regioni. Di seguito una pratica lista per aiutarvi (vi suggeriamo ugualmente di informarvi presso gli enti ufficiali, in modo da avere conferma):

Veneto : a Vicenza tariffa agevolata

: a Vicenza tariffa agevolata Liguria : a Genova sosta gratuita su strisce blu

: a Genova sosta gratuita su strisce blu Umbria : a Perugia sosta gratuita su strisce blu

: a Perugia sosta gratuita su strisce blu Campania : a Salerno tariffa agevolata

: a Salerno tariffa agevolata Toscana : Empoli, tariffa agevolata

: Empoli, tariffa agevolata Marche : Senigallia, sosta gratuita strisce blu

: Senigallia, sosta gratuita strisce blu Molise : Campobasso, sosta gratuita strisce blu

: Campobasso, sosta gratuita strisce blu Friuli : Udine, sosta gratuita strisce blu

: Udine, sosta gratuita strisce blu Valle d’Aosta : Aosta, sosta gratuita strisce blu

: Aosta, sosta gratuita strisce blu Lombardia : Bergamo e Milano, sosta gratuita strisce blu

: Bergamo e Milano, sosta gratuita strisce blu Abruzzo : Chieti e Teramo, sosta gratuita strisce blu

: Chieti e Teramo, sosta gratuita strisce blu Piemonte : Alessandria e Vercelli, sosta gratuita strisce blu

: Alessandria e Vercelli, sosta gratuita strisce blu Emilia-Romagna : Bologna e Parma, sosta gratuita strisce blu

: Bologna e Parma, sosta gratuita strisce blu Lazio : Roma, Latina e Viterbo, sosta gratuita strisce blu

: Roma, Latina e Viterbo, sosta gratuita strisce blu Calabria : Cosenza e Reggio Calabria, sosta gratuita strisce blu

: Cosenza e Reggio Calabria, sosta gratuita strisce blu Sicilia : Agrigento e Catania, sosta gratuita strisce blu. Messina, strisce blu sconto del 50%.

: Agrigento e Catania, sosta gratuita strisce blu. Messina, strisce blu sconto del 50%. Puglia: Andria e Bisceglie: sosta gratuita strisce blu. Lecce, sosta gratuita strisce blu in Ztl.

LEGGI ANCHE: