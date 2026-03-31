Richiamo Ferrari 12Cilindri negli Usa: vetri non conformi alla normativa

I richiami automobilistici nascono quasi sempre per problemi legati alla sicurezza meccanica o ai sistemi elettronici: freni, airbag e alimentazione sono tra le cause più comuni. In questo caso però la vicenda è diversa: il richiamo che interessa la Ferrari 12Cilindri negli Usa riguarda un elemento dall’apparenza prevalentemente estetica, ma con implicazioni legali importanti. La questione mette in luce come anche dettagli apparentemente marginali possano determinare la non conformità di un veicolo alle norme locali.

La precisione normativa degli Stati Uniti spesso impone adattamenti che vanno oltre le scelte di stile. Perciò, quando un componente accessorio o una caratteristica del veicolo non rispetta i limiti imposti, scatta il processo ufficiale di richiamo. Nel caso della Ferrari 12Cilindri la problematica non riguarda performance o affidabilità del motore V12, ma la gradazione di oscuramento dei vetri posteriori e laterali installati su alcuni esemplari destinati al mercato statunitense.

Cosa è successo e quali auto sono coinvolte

Il richiamo interessa circa 80 esemplari della Ferrari 12Cilindri, sia in configurazione Coupé sia Spider, prodotti per gli Stati Uniti tra il 4 ottobre 2026 e il 24 novembre 2026. Le indagini interne hanno rilevato che i cristalli posteriori e laterali montati su questi veicoli consentono il passaggio di luce in una misura compresa tra il 20% e il 30%. Questo valore è ben al di sotto della soglia minima prevista dalla FMVSS n. 205, lo standard federale che richiede una trasmittanza luminosa minima pari al 70% per i vetri utilizzati su veicoli stradali negli Usa.

Come si misura il problema

La trasmittanza luminosa rappresenta la percentuale di luce che attraversa un cristallo e viene misurata con strumenti specifici in condizioni standardizzate. Nel caso in esame, i vetri oscurati installati di serie o come opzione tecnica hanno prodotto letture tra il 20% e il 30%, valori compatibili con pellicole altamente oscuranti ma non con la normativa americana. Per chiarire, la non conformità non dipende da difetto strutturale del vetro, ma dal grado di oscuramento che altera la visibilità e quindi infrange la FMVSS n. 205 richiesta dalla NHTSA.

La risposta di Ferrari e la procedura di riparazione

La casa di Maranello ha attivato le procedure previste per i richiami ufficiali: i proprietari degli esemplari coinvolti saranno contattati direttamente e invitati a presentarsi presso i centri di assistenza autorizzati. L’intervento consiste nella sostituzione completa dei vetri non conformi con componenti che rispettano i parametri di trasparenza richiesti dalla legge americana. Tutte le operazioni necessarie saranno eseguite a titolo gratuito per i clienti, così da ristabilire la piena legalità della circolazione senza oneri economici aggiuntivi.

Tempistiche e garanzie

Ferrari coordinerà la logistica per la fornitura dei vetri sostitutivi e per gli appuntamenti presso le officine autorizzate. Durante l’intervento i tecnici verificheranno anche la corretta installazione e la conformità alle specifiche di sicurezza. Sebbene il richiamo riguardi un numero limitato di vetture, la comunicazione ufficiale e la sostituzione gratuita dimostrano l’attenzione del marchio verso il rispetto delle normative e la tutela del cliente.

Perché negli Usa le regole sono più severe rispetto all’Europa

La vicenda sottolinea una differenza consolidata tra i mercati: le autorità statunitensi applicano in modo stringente gli standard federali, senza le flessibilità che talvolta vengono concesse in Europa. Le FMVSS non ammettono deroghe per piccoli lotti o personalizzazioni estetiche; per questo motivo adattamenti apparentemente minori diventano obbligatori per l’omologazione. In pratica, anche una pellicola oscurante scelta per la privacy può trasformarsi in un problema di conformità e sicurezza.

Esempi pratici di adattamenti necessari

Non è una novità che i produttori europei debbano modificare dettagli per l’export negli Usa: dagli side markers arancioni ai diversi requisiti per l’illuminazione e per i paraurti, molte componenti vengono specificate diversamente. Questo richiamo della Ferrari 12Cilindri è un promemoria che anche la gradazione dei vetri rientra tra gli elementi regolati e che la conformità normativa va garantita prima che un veicolo possa circolare liberamente su strada.

In sintesi, l’intervento non riguarda la meccanica o la sicurezza intrinseca del propulsore V12, ma un requisito di trasparenza dei cristalli che, se non rispettato, impedisce la piena conformità alle norme federali. La sostituzione gratuita e la comunicazione proattiva ai proprietari dovrebbero risolvere rapidamente la situazione per i modelli coinvolti.