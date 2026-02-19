Rinvio della gara: cancellazione del 22 febbraio e nuova data 15 marzo

La competizione del 22 febbraio è stata cancellata per ragioni di sicurezza del tracciato; la nuova data è domenica 15 marzo. Segui i canali ufficiali per info e aggiornamenti

L’organizzazione comunica che la gara prevista per il 22 febbraio è stata annullata: le condizioni del tracciato non consentono uno svolgimento sicuro dell’evento. La decisione è stata presa per proteggere concorrenti, pubblico e staff, priorità inderogabile per chi gestisce la manifestazione.

Motivi della sospensione

Le ispezioni tecniche hanno rilevato superfici irregolari, tratti con rischio di instabilità e condizioni ambientali che aumentano significativamente la probabilità di incidenti. Dopo verifiche approfondite, i responsabili hanno stabilito che è necessario intervenire sul percorso prima di poter riprendere qualsiasi attività agonistica.

Cosa succederà adesso

Gli organizzatori forniranno a breve un report dettagliato sulle anomalie riscontrate e sulle misure correttive previste. Verranno comunicate anche le tempistiche per i lavori e le modalità per eventuali rimborsi. Invitiamo tutti a consultare solo i canali ufficiali per le informazioni definitive, così da evitare notizie discordanti.

Rinvio e validità delle iscrizioni

La manifestazione è stata riprogrammata per domenica 15 marzo. Le iscrizioni già perfezionate rimangono valide: non è necessario alcun ulteriore adempimento da parte dei concorrenti, salvo diversa comunicazione ufficiale. Chi avesse bisogno di chiarimenti su rimborsi, trasporti o alloggi può rivolgersi ai canali indicati.

Indicazioni pratiche per partecipanti e spettatori

– Registrate la nuova data e ripianificate la logistica di viaggio. – Controllate la documentazione di gara e lo stato delle attrezzature prima della partenza. – Aggiornate i recapiti per ricevere comunicazioni urgenti.

Comunicazioni ufficiali

Tutte le informazioni aggiornate saranno pubblicate esclusivamente sui profili istituzionali:

– Fmi Puglia: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057395922498 – Crossodromo FoxValley: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068382740041

Seguite questi canali per dettagli su accessi, orari, variazioni del programma e conferme relative alla ripartenza dei lavori sul tracciato. L’ultimo avviso pubblicato sui profili indicati costituirà la fonte ufficiale da considerare.

Ringraziamenti

Grazie per la comprensione e la collaborazione. L’obiettivo comune è riproporre la gara in condizioni che garantiscano sicurezza e regolarità per tutti i partecipanti; per questo motivo è stata scelta la soluzione che tuteli al meglio atleti, pubblico e staff.