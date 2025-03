Il contesto normativo europeo sulle emissioni di CO2

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha intensificato gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2, stabilendo normative rigorose per l’industria automobilistica. Il Regolamento UE 2019/631, parte del Green Deal, ha fissato limiti severi per le emissioni di CO2 delle auto vendute, con sanzioni significative per i costruttori che non rispettano tali limiti. A partire dal 1° gennaio 2025, il limite medio di emissioni scenderà a 93,6 g/km, un abbassamento del 15% rispetto al passato. Questo cambiamento ha sollevato preoccupazioni tra i produttori, già alle prese con una crisi globale del settore.

Le aspettative di flessibilità e il rinvio dell’emendamento

Recentemente, la Commissione Europea aveva annunciato una maggiore flessibilità riguardo alle multe per le emissioni di CO2, permettendo ai costruttori di avere tre anni per adeguarsi ai nuovi standard invece di uno. Tuttavia, l’attesa adozione di questo emendamento è stata rinviata, creando frustrazione tra le case automobilistiche e i fornitori. Le tensioni interne all’organo esecutivo dell’UE e le incertezze geopolitiche hanno contribuito a questo slittamento, lasciando l’industria in uno stato di attesa e preoccupazione.

Le conseguenze per l’industria automobilistica

Il rinvio dell’emendamento ha sollevato interrogativi sulle future strategie delle case automobilistiche. Molti produttori, come Volkswagen, hanno già previsto sanzioni elevate per il 2025, stimando costi che potrebbero raggiungere miliardi di euro. La possibilità di dover affrontare multe salate ha spinto le aziende a chiedere modifiche alle normative, sottolineando la necessità di un approccio più flessibile in un momento di crisi economica. La situazione attuale evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra l’industria e le istituzioni europee per garantire un futuro sostenibile e competitivo per il settore automobilistico.