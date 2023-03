Risparmiare sulla polizza moto, cos’è l’assicurazione a 6 ruote?

Con l’arrivo della bella stagione molti appassionati di motori decidono di acquistare o rimettere in moto la propria due ruote. Che sia un semplice scooter per scorrazzare più velocemente nel traffico cittadino e raggiungere prima il luogo di lavoro o una moto di grossa cilindrata per affrontare curve vertiginose lungo percorsi di montagna, in molti ritengono le due ruote un piacere e uno stimolo unico e irrinunciabile.

C’è però da fare i conti con le spese da sostenere, soprattutto se già si possiede un’automobile.

Se per qualcuno, però, è semplicemente uno sfizio, per altri potrebbe essere una necessità, dettata magari dalla presenza di un altro patentato in famiglia o dalla necessità di recarsi al lavoro senza restare imbottigliati nel traffico per ore, ad esempio. Mantenere due veicoli non è impossibile, basta solo prestare attenzione a qualche accorgimento legato alle spese più onerose da sostenere per mantenerli. Tra queste vi è la polizza assicurativa, obbligatoria su qualunque veicolo a motore circolante su strada, sia a due che a quattro ruote.

Ma si può risparmiare sulla polizza, quando bisogna attivare un’assicurazione moto e una per l’auto? La risposta è affermativa, soprattutto tenendo conto di semplici fattori che la legge e le diverse compagnie mettono a disposizione dei propri utenti, come ad esempio l’assicurazione a 6 ruote. Conosciamola più da vicino.

Cos’è l’assicurazione a 6 ruote?

Da qualche anno a questa parte, soprattutto per andare incontro alle nuove esigenze di risparmio delle famiglie italiane, la legge ha consentito alle compagnie di proporre offerte speciali per chi decide di attivare una seconda polizza, a valere su una qualunque tipologia di veicolo a motore, presso la stessa compagnia.

Chi acquista o è in possesso di una moto può usufruire degli eventuali sconti sulla polizza che le assicurazioni possono offrire a chi ne ha già una presso di loro per un veicolo a 4 ruote.

Anche se i contratti restano sempre due e sono separati, la compagnia consente di gestire un’unica pratica, pagare in un’unica formula, che sia a rate o soluzione unica, e ottenere vantaggi di natura economica.

Molti player di mercato si sono attivati per incentivare e favorire questa soluzione per i propri clienti, così da poter proporre più contratti a chi è già cliente o intende diventarlo.

Dal lato dell’assicurato i vantaggi sono indubbi, poiché con un’assicurazione a 6 ruote si può senza dubbio snellire la procedura di assicurazione legata a due veicoli differenti e registrare un risparmio importante, che in alcuni casi può arrivare fino al 10% del costo complessivo.

Sottoscrivere, quindi, due contratti presso la stessa compagnia di assicurazione, permette in alcuni casi di usufruire di sconti e agevolazioni anche importanti. Alcuni tra i più noti provider, infatti, come Zurich Connect, Quixa e Linear, offrono la possibilità di stipulare un’assicurazione moto a prezzi vantaggiosi se si ha già quella per l’auto.

Va considerato inoltre che assicurare due veicoli diversi con questa formula permette di beneficiare della stessa classe di merito già in possesso sul mezzo principale.

L’assicurazione a 6 ruote è l’unico modo per risparmiare?

Quando si stipula un nuovo contratto assicurativo, ogni compagnia permette ai propri clienti di scegliere in modo opzionale tutta una serie di tutele, formule e servizi in grado di abbattere ulteriormente il costo dell’assicurazione.

Tra questi ci sono ad esempio la formula di guida, che se esclusiva riduce il premio finale, le garanzie accessorie, estensioni di copertura a eventi dannosi per il mezzo non contemplati dalla RC obbligatoria e la possibilità di sospendere l’assicurazione sulla due ruote nei periodi di inutilizzo, per riattivarla successivamente senza alcun costo aggiuntivo.