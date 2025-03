Rolls-Royce è un marchio che nel corso della sua storia è riuscito sempre a distinguersi dal resto del mondo automobilistico per la sua abilità costruttiva, le auto venivano e vengono ancora realizzate a mano, e per la massima espressione d’eleganza. Ora con la nuova Spectre Black Badge si sono uniti per la prima volta al “lato oscuro della forza” con un’auto davvero potente.

Rolls-Royce Spectre Black Badge: le caratteristiche

Partiamo a parlare della Spectre con diversi aspetti tecnici che ci hanno incuriosito, essendo un’auto che pur rispettando i canoni tipici del brand è andata un po’ “fuori dal seminato” si è dovuto intervenire su diversi aspetti di guida.

Infatti lo sterzo non è quello che si è abituati a vedere su altre Rolls, capace di trasmettere fiducia nell’immediato ed in particolare un elevato comfort, non a caso le Rolls vengono guidate spesso da autisti quindi la guida è tranquilla e rilassata. Non è il caso della Spectre dove lo sterzo è diventato più diretto dopo una nuova taratura e si sa uno sterzo diretto implica una guida più sportiva.

Non solo lo sterzo è stato oggetto di cambiamenti, anche le sospensioni sono di nuova concezione, l’assetto di quest’auto è più improntato ad una guida spinta e non è un qualcosa di visto prima su una Rolls.

Infatti ciò si evince dalle nuove modalità di guida presenti – Infinity Mode che come suggerisce il nome permette di sprigionare tutti i cavalli di cui l’auto dispone e la Spirited Mode nient’altro che un launch control che fa scattare la macchina da 0 a 100 in soli 4,1 secondi.

Una potenza mai vista prima

Rolls-Royce non è un marchio famoso per dichiarare apertamente la potenza delle auto che produce, normale dato che questo dato, perdonate il gioco di parole, non interessa alla clientela. La situazione con la Spectre è stata ribaltata.

Sin dalla brochure in Inghilterra han tenuto a precisare quanto è potente e coppiosa la nuova Spectre. 669 cavalli e 1075 Nm di coppia massima, numeri davvero inediti e che colpiscono.

A colpire è anche il prezzo di partenza, cosa aspettarsi da una Rolls-Royce se non cifre da capogiro? Il listino parte infatti da 410.000 euro.