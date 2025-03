Un’epoca di lusso e personalizzazione

Nei primi anni del ‘900, la Rolls-Royce si affermava come simbolo di lusso e raffinatezza, grazie ai suoi telai progettati per offrire una base solida su cui montare carrozzerie personalizzate. Con l’introduzione della Phantom VI nel 1968, il marchio britannico segnava un’importante evoluzione nella sua storia, abbandonando i telai mobili per adottare una struttura autoportante. Questo cambiamento non solo rappresentava un passo avanti in termini di design, ma anche un miglioramento significativo in termini di sicurezza e prestazioni.

Caratteristiche tecniche e innovazioni

La Phantom VI si distingue per il suo motore V8 da 6,75 litri, che offre potenza e fluidità di guida. La trasmissione automatica a tre marce, che sostituisce quella a quattro marce della Silver Cloud, garantisce un’esperienza di guida senza pari. Inoltre, l’auto è dotata di freni avanzati che utilizzano un sistema idraulico ad alta pressione, migliorando notevolmente la sicurezza. Le normative di sicurezza dell’epoca hanno portato a modifiche significative, come porte che si aprono in avanti e maniglie a filo, per garantire la massima protezione agli occupanti.

Un simbolo di status e prestigio

La Phantom VI non era solo un’auto, ma un vero e proprio status symbol. I clienti avevano la possibilità di scegliere tra diverse carrozzerie fornite da nomi prestigiosi come H.J. Mulliner e Park Ward. Con l’acquisizione di queste aziende, Rolls-Royce ha creato una divisione interna per la produzione di carrozzerie, assicurando così un livello di personalizzazione senza precedenti. Tra le caratteristiche più esclusive, vi erano le “Special Limousines”, progettate per offrire un livello di protezione straordinario, con vetri spessi e blindatura, rendendole adatte anche per l’uso da parte della famiglia reale.

Il legame con la famiglia reale

La Phantom VI ha trovato un posto speciale nella storia della monarchia britannica. La Regina Madre e la Regina Elisabetta II possedevano esemplari personalizzati, progettati per soddisfare le loro esigenze specifiche. La prima, con il nome in codice “Oil Barrel”, presentava un tetto alzato e una cupola in plexiglass, mentre la seconda, “Lady Norfolk”, era più tradizionale. Entrambi i veicoli sono ancora oggi utilizzati dai Royal Mews, dimostrando l’eterna eleganza e funzionalità della Phantom VI.

Un’eredità duratura

Nonostante la produzione della Phantom VI sia terminata nel 1991, il suo impatto nel mondo dell’automobile è innegabile. Con soli 374 esemplari realizzati, ogni modello è considerato un pezzo da collezione. La Rolls-Royce ha saputo mantenere viva l’eredità della Phantom VI, continuando a produrre veicoli che incarnano il lusso e l’innovazione. Oggi, la Phantom VI rimane un simbolo di eleganza e prestigio, rappresentando il culmine di un’epoca d’oro per il marchio britannico.