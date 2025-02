La Shotgun 650 Icon Motosports: un design unico

La Royal Enfield Shotgun 650 in edizione limitata, realizzata in collaborazione con Icon Motosports, rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Questa moto, ispirata alla custom Alwais Something, si distingue per la sua colorazione tricromatica e per i dettagli grafici che richiamano il mondo delle corse. Ogni esemplare è un’opera d’arte, pensata per i veri appassionati di moto e per coloro che cercano qualcosa di esclusivo.

Caratteristiche distintive della Shotgun 650

La Shotgun 650 Icon Motosports non è solo un bel pezzo da esposizione; è dotata di componenti speciali che ne esaltano la personalità custom. I cerchi con finitura contrast cut oro, le molle degli ammortizzatori in blu e la sella rossa con logo integrato sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono unica. Inoltre, gli specchietti bar-end aggiungono un tocco di sportività, rendendo questa moto perfetta per chi ama la guida dinamica e il design audace.

Un abbinamento esclusivo: giacca Slabtown Intercept RE

Acquistando la Shotgun 650, i motociclisti riceveranno anche una giacca Slabtown Intercept RE, progettata da Icon. Questa giacca, realizzata in pelle scamosciata e tessuto, è arricchita da applicazioni in pelle e ricami, offrendo non solo stile ma anche comfort e protezione. È un accessorio ideale per chi desidera completare il proprio look da motociclista con un capo di alta qualità.

Disponibilità e prezzo della Shotgun 650 Icon Motosports

La Royal Enfield Shotgun 650 Icon Motosports sarà disponibile in un’edizione limitata di soli 100 esemplari a livello globale, di cui solo 25 per l’Europa. Gli interessati possono già pre-registrarsi per avere la possibilità di acquistare questa moto esclusiva. La vendita lampo si terrà il prossimo data alle ore ora (GMT), e i primi 25 clienti che confermeranno l’ordine, versando il deposito, potranno aggiudicarsi la moto. Il prezzo di vendita è fissato a 8.100 euro, un investimento per chi desidera possedere un pezzo unico della storia motociclistica.

Le parole di Adrian Sellers

Adrian Sellers, Head – Custom & Motorsport di Royal Enfield, ha commentato: “La nostra collaborazione con ICON Motosports per la Shotgun 650 in edizione limitata è un esempio delle infinite possibilità custom offerte dalla Shotgun 650. Celebra l’abilità creativa e la passione dei customizzatori e supera i limiti del possibile come solo le moto Royal Enfield sanno fare.” Queste parole evidenziano l’impegno del marchio nel fornire ai motociclisti non solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza unica e personalizzata.