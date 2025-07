Sachsenring: il GP di Germania tra sfide e sorprese

Il Motomondiale è pronto a far vibrare il Sachsenring con il Gran Premio di Germania, l’undicesimo round della stagione 2025. Con Marc Marquez in pole position, tutti gli occhi sono su di lui. Otto vittorie consecutive dal 2013 al 2021 lo incoronano come il vero re di questo circuito, famoso per le sue curve tecniche e un ritmo serrato che lascia poco spazio al respiro. Ma chi avrà il coraggio di mettere in discussione il suo dominio? 🏍️💨

Le sfide di Marquez e i rivali in pista

Marquez arriva a questo GP come leader della classifica mondiale, con un vantaggio di ben 68 punti sul fratello Alex. Ma attenzione: la sua partecipazione è ancora in forse dopo l’incidente di Assen. Se Alex non dovesse scendere in pista, il pilota Ducati Lenovo avrà l’opportunità di ampliare ulteriormente il suo distacco. E non possiamo dimenticare Francesco Bagnaia, che l’anno scorso ha trionfato qui e ora cerca il riscatto dopo un avvio di stagione un po’ sottotono. E Fabio Quartararo? Nonostante la sua indiscutibile velocità, ha faticato a ottenere risultati concreti. Le curve del Sachsenring potrebbero però rivelarsi il palcoscenico ideale per il suo rilancio. Chi altro ha notato che ogni GP ha il suo “vibe”? 🌟

Ma dietro di loro, la lotta per il podio si fa davvero intensa. Marco Bezzecchi arriva carico dopo il secondo posto di Assen e ha voglia di sfatare il suo tabù tedesco. Morbidelli e Di Giannantonio sono pronti a dare battaglia per il quarto posto in classifica. E non dimentichiamoci di Pedro Acosta, che continua a stupire con prestazioni costanti e un coraggio crescente nei duelli con i big. Chi crede che Acosta possa sorprendere ancora? Chissà, potrebbe riservarci un bel colpo di scena! 💥

Il clima e le condizioni del circuito

Il weekend si preannuncia interessante anche dal punto di vista meteo, con previsioni di leggere piogge. Venerdì, le temperature oscilleranno tra i 13° e i 21°, con un’umidità del 62%. Sabato e domenica potrebbero continuare a piovere lievemente, quindi preparatevi a condizioni di gara piuttosto imprevedibili! Come pensate che influenzeranno le prestazioni dei piloti? ☔️

In termini di difficoltà per i freni, il Sachsenring (3,671 km) è considerato mediamente impegnativo. I tecnici Brembo gli attribuiscono un indice di difficoltà di 3 su 6. E la curva più critica? Quella subito dopo il traguardo, dove i piloti passano da 298 km/h a 70 km/h in soli 5,2 secondi. 😳 Chi è pronto a tenere il fiato sospeso?

Programma del weekend

Non vorrai perderti nemmeno un attimo di azione, giusto? Ecco il programma del weekend:

Venerdì 11 luglio : Prove libere 1 (10.45 – 11.30) e Prequalifiche (15.00 – 16.00)

: Prove libere 1 (10.45 – 11.30) e Prequalifiche (15.00 – 16.00) Sabato 12 luglio : Prove libere 2 (10.10 – 10.40), Qualifiche 1 (10.50 – 11.05), Qualifiche 2 (11.15 – 11.30), Sprint (15:00)

: Prove libere 2 (10.10 – 10.40), Qualifiche 1 (10.50 – 11.05), Qualifiche 2 (11.15 – 11.30), Sprint (15:00) Domenica 13 luglio: Gara Moto3 (11.00), Gara Moto2 (12:15), Gara MotoGP (14:00)

Pronti a scommettere su chi potrebbe salire sul podio? Fateci sapere le vostre predizioni nei commenti! 🏁✨