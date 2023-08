Anche il 2023 è un anno che presenta molte novità per quanto riguarda il mercato motociclistico. Nel corso dell’anno le case hanno già lanciato o stanno lanciando modelli inediti oppure nuove versioni di modelli già molto popolari e gettonati.

Che siano naked, enduro, sportive, tourer, oltre alle sempre più variegate offerte nel segmento delle elettriche, il settore moto si muove in una direzione sempre più innovativa in fatto di design, prestazioni, sicurezza e sostenibilità.

Su Inmoto.it gli appassionati in cerca della due ruote perfetta per le proprie esigenze possono trovare un listino moto sempre aggiornato con tutte le novità 2023.

Novità moto 2023: i modelli Honda, Benelli e Suzuki

Partiamo dalla Honda: la casa giapponese propone due pezzi forti. Il primo è la CB750 Hornet, moto versatile ed elettrizzante che ben si presta sia a piloti esperti che alle prime armi. Propone un nuovo motore bicilindrico parallelo da 92 cv, una ciclistica semplice ed efficace e un design moderno; l’altra Honda del 2023 è la XL Transalp, enduro stradale che ha lo stesso motore della Hornet e si adatta a ogni itinerario con le sue cinque modalità di guida (Sport, Street, Gravel, Rain, User), cerchi a raggi da 21” e 18” e sospensioni a lunga escursione.

La Benelli lancia invece la TRK 702, disponibile in due versioni ma dotata della stessa base tecnica e con il medesimo motore bicilindrico: una è la stradale e l’altra la adventure. Quest’ultima presenta la ruota anteriore da 19″, mentre l’altra le ha entrambe da 17″. Anche la nuova TRK 800, segmento Adventure, è ideale per viaggi lunghi sia su asfalto che offroad.

In casa Suzuki ecco la GSX-8S, nuova naked sportiva, e la V-Strom 800. Tutte e due sono dotate del nuovo motore bicilindrico parallelo che assicura grande versatilità su differenti tipi di strada.

Le novità Ducati

La Multistrada V4 Rally è una delle principali novità di Ducati. Una enduro stradale ottima per viaggi di una certa lunghezza e itinerari off road, con maggior comfort di guida e un’autonomia accresciuta grazie al serbatoio da 30 litri.

Importanti anche le innovazioni che riguardano altri affermati modelli Ducati. La Diavel, ad esempio, tra la naked sportiva e la cruiser, diventa più leggera e potente con il motore V4. La Scrambler, invece, si rinnova del tutto nel design e nella tecnica, per offrire prestazioni nuove e ancor più emozionanti.

Le novità delle moto elettriche

Sempre più attenzione verso nuove modalità di spostamento individuale, soprattutto in contesti urbani, nonché la crescente propensione alla sostenibilità ambientale continuano a determinare una crescita del segmento delle moto elettriche. Anche nel 2023, quindi, le due ruote green vogliono incrementare la loro quota mercato.

Tra i nuovi modelli più venduti emergono la Zero DSR/X, con motore capace di raggiungere una coppia di 225 Nm e autonomia di 290 km. C’è anche la Zero FXE, particolarmente apprezzata da chi ama una guida fluida anche su terreni accidentati, senza perdere la potenza della ripresa immediata. Quindi Experia ed Ego, entrambi modelli della casa Energica, si presentano come estremamente versatili e all’avanguardia.

Ogni moto ha i suoi pro e contro, ma il segmento offre una diversificazione, dalle naked alle stradali, fino alle più classiche, in grado di soddisfare tutti i gusti degli appassionati.