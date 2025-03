Il weekend a Napoli si preannuncia complicato per gli utenti dei mezzi pubblici. Domenica, infatti, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore che coinvolgerà i servizi di metro, bus e funicolari gestiti da ANM. L’agitazione sindacale, indetta da USB Lavoro Privato, avrà un impatto significativo sulla mobilità cittadina, specialmente in una giornata festiva in cui molti napoletani si sposteranno per eventi e attività.

Dettagli sullo sciopero di ANM

Lo sciopero di domenica riguarderà le corse ANM dalle ore alle ore . Durante questo intervallo, non sono previste fasce di garanzia, il che significa che i servizi potrebbero essere completamente sospesi. Per quanto riguarda le linee tram, bus e filobus, il servizio funzionerà regolarmente dalle ore alle ore e dalle ore fino al termine della giornata. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre le corse riprenderanno circa 30 minuti dopo la sua conclusione.

Impatto dello sciopero del personale EAV

Non finisce qui: il 6 aprile, solo una settimana dopo, il personale di EAV, l’ente che gestisce la Circumvesuviana e altre linee ferroviarie, si fermerà per 24 ore. Questo sciopero avrà un impatto su diverse linee, tra cui le ferrovie Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana, oltre alla Funivia del Faito e alcune linee di autobus. Durante lo sciopero, le corse saranno effettuate in base al numero di lavoratori che aderiscono all’agitazione, rendendo difficile prevedere la disponibilità dei servizi.

Prossimi scioperi e mobilità a Napoli

In aggiunta agli scioperi già annunciati, ci sono ulteriori agitazioni in programma a livello nazionale che potrebbero influenzare la mobilità a Napoli. Il 9 aprile è previsto uno sciopero degli aerei di 4 ore, seguito da uno sciopero generale di 24 ore l’11 aprile, che coinvolgerà sia i settori pubblici che privati. Sempre l’11 aprile, ci sarà anche uno sciopero dei treni, e il 26 aprile si prevede un’altra agitazione delle aziende del trasporto pubblico locale per 4 ore. Gli utenti sono invitati a rimanere informati attraverso i canali ufficiali delle aziende di trasporto per conoscere le ultime notizie e gli orari aggiornati.