Introduzione allo sciopero di Trenord

Il mese di febbraio si apre con un significativo disagio per i pendolari e i viaggiatori in Lombardia, a causa dello sciopero indetto dal personale di Trenord. Questo sciopero, proclamato da ORSA Ferrovie, avrà inizio mercoledì 5 febbraio e si protrarrà per 23 ore, fino alla mattina di giovedì. Le ripercussioni non si limiteranno solo ai treni regionali, ma si estenderanno anche ai collegamenti aeroportuali, in particolare quelli da e per Milano Malpensa.

Dettagli dello sciopero e servizi garantiti

Lo sciopero avrà un impatto notevole sui servizi ferroviari, inclusi quelli regionali e suburbani. Tuttavia, per mitigare i disagi, saranno attivate le fasce orarie di garanzia, che permetteranno la circolazione di alcuni treni. Questi treni garantiranno il servizio durante le fasce orarie stabilite, con partenze e arrivi programmati secondo l’orario ufficiale di Trenord. È importante notare che i treni in viaggio all’inizio dello sciopero saranno garantiti fino alla loro destinazione finale, ma solo entro un’ora dall’inizio della protesta.

Collegamenti aeroportuali e alternative di viaggio

Per coloro che devono raggiungere l’aeroporto di Malpensa, è previsto un servizio di autobus sostitutivi in partenza da Milano Cadorna. Questi autobus opereranno senza fermate intermedie, garantendo un collegamento diretto tra il centro di Milano e l’aeroporto. Inoltre, saranno disponibili autobus anche a Stabio per il collegamento S50 Malpensa Aeroporto. È fondamentale pianificare in anticipo e considerare queste alternative, specialmente per chi ha voli programmati durante le ore dello sciopero.

Rimborsi e informazioni utili

Per i viaggiatori che non potranno utilizzare i servizi ferroviari a causa dello sciopero, Trenord offre la possibilità di richiedere un rimborso del biglietto acquistato, da effettuarsi entro 30 giorni dalla fine dell’agitazione. Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare il sito ufficiale di Trenord o l’app dedicata, dove saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale e informazioni sui servizi attivi e cancellati.

Conclusione

In sintesi, lo sciopero di Trenord rappresenta un’importante sfida per i trasporti in Lombardia, con effetti diretti sui pendolari e sui viaggiatori diretti a Malpensa. È essenziale rimanere informati e pianificare i propri spostamenti con attenzione per evitare inconvenienti.