Scopri come ottenere biglietti scontati per EICMA 2025

Ecco come ottenere biglietti scontati per EICMA 2025 e non farti sfuggire l'evento del settore motociclistico!

Hey, amici! 🏍️ Siete pronti per l’evento motociclistico più atteso dell’anno? EICMA 2025 sta arrivando e, udite udite, i biglietti online sono già disponibili con un fantastico sconto del 25%! Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa offerta imperdibile.

Un’occasione da non perdere

Dal 6 al 9 novembre, Milano si trasformerà nella capitale delle moto e degli appassionati del settore. Questa edizione di EICMA promette di essere ancora più entusiasmante delle precedenti, con tantissime novità e stand da esplorare. Ma la vera chicca di queste settimane è sicuramente il prezzo dei biglietti: per chi acquista online, si può approfittare di uno sconto del 25%! Chi non ama risparmiare? 💸

Ma attenzione, perché l’offerta è valida solo fino alle 12:00 di mercoledì 3 settembre 2025. Quindi, chi è pronto a risparmiare? Prenotando adesso, il costo sarà di soli 15 euro, più 1,50 euro di spese di gestione, invece dei classici 20 euro. Un affare, vero?

Inoltre, non dimenticate che l’offerta sul parcheggio è un plus da tenere in considerazione! EICMA ha riservato oltre 10 mila posti auto gratuiti nei parcheggi di interscambio ATM a Milano. Questo significa che potete arrivare comodamente, senza stressarvi per dove lasciare la moto o l’auto. Ma attenzione, il parcheggio gratuito sarà disponibile solo nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, quindi assicuratevi di riservare il vostro posto durante l’acquisto del biglietto!

Come acquistare i biglietti

Acquistare i biglietti è semplicissimo! Basta visitare il sito ufficiale di EICMA, dove troverete tutte le informazioni necessarie. Non dimenticate di seguire i loro profili social per rimanere aggiornati sulle ultime novità e sorprese che potrebbero annunciare. Chi non ama essere tra i primi a sapere le news? 🤩

Se siete fan delle moto, EICMA è sicuramente un evento da non perdere. Le ultime tendenze, i modelli più innovativi e tantissime opportunità di networking vi aspettano. E chi sa, magari ci sarà anche qualche ospite speciale che potrebbe farvi dire “Wow, non ci posso credere che l’ho visto dal vivo!”

Unisciti alla conversazione!

Ora che sapete tutto sui biglietti di EICMA 2025, chi di voi ha intenzione di partecipare? 🎉 Fatemi sapere nei commenti se avete già acquistato il vostro biglietto o se state pensando di farlo! E, ovviamente, condividete le vostre aspettative per l’evento. Questo è il momento perfetto per iniziare a fare piani con altri appassionati e creare un bel gruppo per vivere insieme questa esperienza indimenticabile.

Non dimenticate di usare l’hashtag #EICMA2025 per condividere le vostre avventure e rimanere in contatto con altri fan! 😎