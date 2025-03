Un veicolo unico che unisce prestazioni off-road e comfort di lusso per viaggi avventurosi.

Introduzione all’Armadillo Crawler S

Quando si parla di camper, il Mercedes-Benz Unimog non è il primo veicolo che viene in mente, ma la sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per chi cerca avventure estreme. L’Armadillo Crawler S rappresenta l’apice di questa trasformazione, combinando un design innovativo con prestazioni off-road eccezionali.

Caratteristiche tecniche del Crawler S

Costruito su un telaio Mercedes-Benz Unimog U4023, il Crawler S è un camper che non teme confronti. Con un peso massimo di 8,75 tonnellate e dimensioni generose di 6 metri di lunghezza, 2,5 metri di larghezza e 3,4 metri di altezza, questo veicolo è progettato per affrontare qualsiasi terreno. Grazie a un’altezza da terra minima di 485 mm e un angolo di attacco di 44°, il Crawler S è in grado di superare ostacoli difficili con facilità.

Motore e prestazioni

Sotto il cofano, il Crawler S è equipaggiato con un potente motore turbo diesel da 5,2 litri, capace di erogare 231 CV e 900 Nm di coppia. Questa potenza consente al veicolo di affrontare missioni in ambienti estremi, dai deserti alle montagne più impervie. Inoltre, il serbatoio da 320 litri garantisce un’autonomia adeguata per lunghe spedizioni, con la possibilità di aggiungere un secondo serbatoio da 75 litri per viaggi ancora più lunghi.

Design e comfort interni

All’interno, l’Armadillo Crawler S offre un ambiente che ricorda un piccolo appartamento. La cabina guida è dotata di sedili con sospensione pneumatica, mentre la zona abitativa include un bagno moderno, una cucina ben attrezzata e una zona giorno che si trasforma in camera da letto. Il modulo camper è costruito con una struttura monoscocca in fibra di carbonio, garantendo un ottimo isolamento termico e comfort in qualsiasi condizione climatica.

Accessori e dotazioni

Il Crawler S non è solo un camper, ma un vero e proprio compagno di avventure. Tra gli optional disponibili ci sono verricelli elettrici, tende da sole e sistemi di stoccaggio avanzati. Inoltre, il sistema energetico è all’avanguardia, con batterie LiFePO4 da 920 Ah, pannelli solari da 880 W e un inverter/caricatore da 5 kW, assicurando che ogni viaggio sia supportato da energia sufficiente.

Conclusioni sull’Armadillo Crawler S

Montare un modulo camper di lusso su un telaio 4×4 come l’Unimog non è solo una tendenza, ma una risposta alle esigenze di chi cerca avventure lontano dalla civiltà. L’Armadillo Crawler S promette di offrire il perfetto equilibrio tra comfort e prestazioni off-road, rendendolo una scelta ambita per gli appassionati di overlanding.