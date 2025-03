Introduzione al casco Shark Aeron

Il casco integrale Shark Aeron rappresenta l’ultima innovazione del noto costruttore francese, pensato per i motociclisti che cercano un equilibrio tra prestazioni e comfort. Derivato dal modello racing Aeron GP, questo casco è stato progettato specificamente per l’uso su strada, mantenendo le caratteristiche tecniche che lo rendono ideale per le moto ad alte prestazioni.

Caratteristiche tecniche del casco

La sicurezza è la priorità assoluta per Shark, e il nuovo Aeron è omologato secondo la normativa ECE22.06, garantendo che soddisfi gli standard richiesti per legge. La calotta è realizzata in fibra di carbonio e aramide, unita da una resina indurente, per offrire una protezione ottimale. Con due misure di calotta e quattro taglie per l’imbottitura interna in EPS, il casco si adatta perfettamente a diverse fisionomie.

Il peso del casco in taglia M è di 1.410 g, un valore che lo rende leggero e maneggevole. La progettazione della calotta è stata studiata per garantire un’ottima aerodinamicità, migliorando la stabilità anche alle alte velocità. Inoltre, il sistema di ventilazione è stato ottimizzato con cinque prese d’aria e sette sfoghi posteriori, creando un effetto Venturi che massimizza il flusso d’aria all’interno del casco.

Comfort e adattabilità per il motociclista

Il comfort è un altro aspetto fondamentale del casco Aeron. Grazie a scansioni 3D effettuate su un ampio campione di motociclisti, i tecnici di Shark hanno sviluppato una forma universale che permette di applicare diverse imbottiture, adattandosi così alla fisionomia di ogni pilota. Gli interni sono realizzati in tessuti tecnici sfoderabili e lavabili, con proprietà anti-batteriche, per garantire un’igiene ottimale.

Tra le caratteristiche che migliorano ulteriormente il comfort, troviamo il sistema Easy Fit, progettato per chi indossa occhiali, e guanciali disponibili in diverse misure. Inoltre, il casco è dotato di cuscinetti rimovibili per le orecchie e di un sistema di sgancio rapido della visiera, rendendo l’esperienza d’uso ancora più pratica e piacevole.

Visiera e personalizzazione

Un elemento distintivo del casco Shark Aeron è la visiera VZ100, certificata classe ottica 1, che offre uno spessore variabile per evitare distorsioni. Questa visiera è trattata per essere anti-appannamento e anti-graffio, garantendo una visione chiara in ogni condizione. Sebbene non sia previsto un visierino parasole, il casco può essere equipaggiato con lenti Pinlock Max 120 e visiere tear-off come optional.

Per chi desidera personalizzare il proprio look, Shark offre visiere in vari colori, tra cui Gold, Dark Blue, Chrome Iridium, Light Tinted e Pink. Il casco sarà disponibile presso i rivenditori ufficiali a partire da 799,99 euro, con grafiche uniche e accattivanti, disponibili in taglie che vanno dalla XS alla XXL.