La linea TAG Heuer Formula 1 unisce storia delle corse e tecnologie innovative per creare orologi dal design audace e dalla precisione miliare.

Da decenni, i polsi dei più grandi piloti sono stati adornati da orologi TAG Heuer, simboli di una tradizione che fonde passione per la velocità e maestria orologiera. La nuova collezione Formula 1 prosegue questo percorso, proponendo modelli pensati per chi vuole portare l’adrenalina delle piste nella vita di tutti i giorni.

Con un catalogo di 29 varianti, la gamma si distingue per la varietà di finiture e per l’impiego di materiali di ultima generazione, che vanno dall’acciaio inossidabile al titanio ultraleggero, fino al rivoluzionario TH-Polylight, una lega che combina leggerezza e resistenza estrema.

Raccolta di storie: il legame di TAG Heuer con il motorsport

La cultura del motorsport è radicata nel DNA di TAG Heuer. Dalla collaborazione con piloti leggendari alle cronache di gare epiche, ogni orologio racconta una pagina di questa avventura. La collezione Formula 1 celebra questi momenti, inserendo dettagli che richiamano il cruscotto di una monoposto, come le tacche di cronometro a 1/10 di secondo e i quadranti a foglio verde, tipici dei cronometers da gara.

Materiali ad alte prestazioni per un comfort senza compromessi

Il titanio utilizzato è 30 % più leggero dell’acciaio, garantendo una sensazione quasi ovattata al polso, mentre il TH-Polylight è una lega sviluppata in collaborazione con l’industria aerospaziale, capace di resistere a temperature estreme senza deformarsi. Queste caratteristiche rendono gli orologi ideali sia per il tracciato che per l’uso quotidiano.

Design e funzionalità della collezione Formula 1

Ogni modello presenta un aspetto sportivo ma elegante, con cassa rotonda o quadrata a seconda della linea scelta. Il movimento è un cronometro svizzero certificato COSC, capace di garantire una precisione di ± 2 secondi al giorno. Inoltre, le versioni con cinturino in caucciù o in fibra di carbonio offrono al contempo resistenza e un look distintivo.

Innovazioni digitali e personalizzazione

Alcuni riferimenti includono il display retroilluminato TH-Polylight, visibile anche in condizioni di luce avverse, e la possibilità di personalizzare il quadrante tramite l’app TAG Heuer Connected, che consente di selezionare stili, cronometri e notifiche direttamente dallo smartwatch.

Acquisto, promozioni e community

La gamma è subito disponibile presso i rivenditori autorizzati e online, con opzioni di spedizione rapida. Gli appassionati possono iscriversi alla newsletter per ricevere aggiornamenti su offerte speciali, eventi dedicati e nuovi lanci. Seguendo i canali social di TAG Heuer, è possibile entrare a far parte di una community che celebra la passione per la velocità e l’eleganza.

La collezione TAG Heuer Formula 1 si pone come punto di riferimento per chi desidera coniugare performance, design sportivo e un’eredità legata alle sfide più estreme del motorsport.