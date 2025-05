Introduzione alla nuova BMW R 13

BMW Motorrad ha recentemente svelato la sua ultima creazione, la R 13, una moto che promette di ridefinire il concetto di sport-tourer. Con un design elegante e prestazioni elevate, la R 13 si posiziona come una delle moto più attese del mercato. Questa nuova proposta non solo offre un’estetica accattivante, ma anche una gamma di funzionalità avanzate che la rendono ideale per gli appassionati di motociclismo.

Versioni e colori disponibili

La nuova BMW R 13 è disponibile in quattro diverse versioni, ognuna delle quali offre un’esperienza di guida unica. Le opzioni di colore includono il Racing Blue metalizzato, il Triple Black, il Performance e l’esclusivo Option 719 Cuyamaca. Questi colori non solo esaltano il design della moto, ma permettono anche ai motociclisti di esprimere la propria personalità attraverso la scelta del colore. Ogni versione è progettata per soddisfare le esigenze di diversi tipi di motociclisti, dal principiante all’esperto.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo della nuova R 13 parte da 17.600 euro chiavi in mano. Tuttavia, i costi specifici per le varie versioni non sono ancora stati resi noti. Questo prezzo competitivo posiziona la R 13 come un’opzione interessante nel segmento delle moto sport-tourer. Gli appassionati possono già iniziare a pianificare l’acquisto, tenendo d’occhio eventuali aggiornamenti sui prezzi e sulla disponibilità. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di BMW Motorrad.