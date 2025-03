La nuova Citroen C3 Aircross si presenta come un'opzione interessante per chi cerca un SUV ibrido con un buon rapporto qualità-prezzo.

Un nuovo capitolo per Citroen con la C3 Aircross

La Citroen C3 Aircross rappresenta un’importante evoluzione nel panorama dei crossover ibridi. Dopo il successo della Citroen C3, apprezzata per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, la casa automobilistica francese punta a conquistare un pubblico più ampio con questo nuovo modello. La C3 Aircross si distingue non solo per il suo design moderno e accattivante, ma anche per le sue caratteristiche tecniche che la rendono un’opzione interessante per chi cerca un veicolo versatile e adatto a diverse esigenze.

Promozione SimplyDrive: un’opportunità da non perdere

Per incentivare la diffusione della C3 Aircross, Citroen ha lanciato la promozione SimplyDrive Promo, valida fino a una data specificata. Questa offerta prevede un finanziamento vantaggioso per la versione Plus Hybrid 136, con un anticipo di 7.389 euro e rate mensili di 129 euro. Con un TAN del 5,99% e un TAEG dell’8,01%, i clienti possono accedere a un veicolo di alta qualità con un impegno economico contenuto. La maxi rata finale di 17.118,50 euro richiede una pianificazione finanziaria attenta, ma offre anche la possibilità di riscattare l’auto al termine del contratto.

Caratteristiche e servizi inclusi

Il prezzo di listino della Citroen C3 Aircross è di 25.050 euro, lo stesso applicato in promozione. Il finanziamento include spese di apertura pratica e spese di incasso mensili, per un importo totale dovuto di 21.679,32 euro. È previsto un limite di percorrenza di 30.000 km, con un costo di 0,1 euro per ogni chilometro extra. Tra i servizi inclusi, spicca un anno di copertura Identicar, del valore di 271 euro, che offre un ulteriore livello di sicurezza per i conducenti. Questa offerta è riservata esclusivamente a clienti privati e non è cumulabile con altre promozioni, rendendola un’opzione interessante per chi cerca un SUV ibrido con un buon rapporto qualità-prezzo.