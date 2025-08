Scopri la nuova gamma cross 2026 di Fantic Motor: tutto quello che c’è da sapere

Ragazze e ragazzi, preparatevi perché Fantic Motor ha appena lanciato la sua nuova gamma cross 2026 e le novità sono davvero incredibili! 🚀 Parliamo dei modelli XX125 2T, XX250 2T, XXF250 4T e XXF450 4T, tutti pronti a dominare le competizioni. Con un palmarès che conta oltre 40 titoli nazionali e internazionali in cinque stagioni, la Casa veneta non è certo nuova nel mondo delle moto!

Modelli e performance: cosa c’è di nuovo?

Il 2025 è iniziato col botto per Fantic, che ha già conquistato sei podi nella classe regina del Mondiale Motocross. Questo è giving me serious winning vibes! 🏆 A Cozar, in Spagna, Glenn Coldenhoff e Andrea Bonacorsi hanno fatto incetta di trofei, portando a casa il secondo e terzo posto con le loro XXF 450. E non dimentichiamo la prima vittoria di manche in MXGP, una vera chicca per il team! Chi altro ha notato quanto stia brillando Fantic in questo inizio di stagione?

Ma torniamo ai nuovi modelli: le due versioni 2T sono state rivisitate non solo nella grafica, che ora combina il rosso e blu iconici con un tocco moderno, ma anche nella parte tecnica. Hanno mantenuto il telaio in alluminio a semi-doppia culla, pesante solo 8 kg, e le sospensioni KYB, che garantiscono performance da urlo. Chi di voi sta già sognando di provarle? 😍

Innovazioni tecniche da non perdere

Entrambi i modelli XXF sono dotati di un telaio rivisitato per migliorare la rigidità nella parte anteriore, offrendo un feedback super preciso. Questo è un punto cruciale per chi ama la guida sportiva! Inoltre, vantano impianti di scarico Akrapovič con terminale in titanio, che promettono di elevare le performance a un livello superiore. Chi non vorrebbe sentire il rombo di un motore così? 🔥

Ma non è tutto: il motore della XXF450 ha ricevuto aggiornamenti significativi, con una nuova testa nei condotti di aspirazione, migliorie alla frizione e molto altro. E per rendere l’esperienza di guida ancora più personalizzata, ora puoi scegliere tra due mappature di erogazione direttamente dal manubrio e personalizzarle tramite l’app WiGET. Plot twist: la tecnologia entra nel mondo delle moto come mai prima d’ora! 💻

Quando e dove trovarle

Le dueT saranno disponibili a metà settembre, mentre le versioni 4T arriveranno a metà novembre. La curiosità è alle stelle, vero? 🔍 Non ci resta che aspettare il listino ufficiale che sarà rilasciato a fine agosto. Chi di voi è già in lista per un test drive? Non vedo l’ora di sapere le vostre impressioni!

In conclusione, la gamma cross 2026 di Fantic Motor è un mix perfetto di tradizione e innovazione. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate, quindi lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre aspettative! 🏍️✨