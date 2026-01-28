Scopri la Promozione Leasing BYD Atto 2 DM-i Boost: Offerte Imperdibili!

La recente offerta di leasing per la BYD Atto 2 DM-i Boost presenta vantaggi esclusivi e opportunità imperdibili per i clienti privati.

La casa automobilistica cineseBYDha lanciato una nuova promozione per il modelloAtto 2 DM-i Boost. Questa iniziativa è rivolta ai consumatori privati che desiderano avvicinarsi al mondo delle ibride plug-in senza un acquisto immediato. L’offerta, valida fino al31 gennaio 2026, prevede un leasing vantaggioso, con un anticipo contenuto e rate mensili accessibili.

Dettagli dell’offerta di leasing

Il leasing proposto richiede unanticipo di 4.340 euro, seguito da 35 rate mensili di 189 euro e un valore di riscatto finale di 18.840 euro. Il piano prevede unTANfisso al6,91%e unTAEGdell’8,51%. Questa struttura di pagamento è progettata per garantire una gestione finanziaria flessibile, permettendo di distribuire il costo dell’auto nel tempo.

I vantaggi dell’offerta

L’offerta di leasing per laBYD Atto 2 DM-i Boostsi distingue per la sua accessibilità. Con una rata mensile contenuta, gli utenti possono usufruire di un veicolo elettrificato moderno senza affrontare un esborso iniziale eccessivo. Inoltre, il leasing consente di restituire l’auto al termine del contratto o di riscattarla, a seconda delle necessità personali.

In aggiunta, la promozione include uno sconto sul prezzo totale finanziato, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa per coloro che cercano un modo per ridurre il costo iniziale di accesso a un veicolo ibrido.

Limitazioni e considerazioni

Tuttavia, non mancano alcune limitazioni associate a questa offerta. L’importo totale da rimborsare, comprensivo di interessi e oneri, risulta superiore al prezzo promozionale dellaAtto 2 DM-i Boost. Sebbene l’anticipo sia ragionevole, rimane comunque un impegno finanziario significativo.

Condizioni di utilizzo

Un aspetto rilevante riguarda il chilometraggio: il contratto prevede un limite di 30.000 km in 36 mesi. Qualora il cliente superi questa soglia, sarà tenuto a sostenere un costo aggiuntivo di 0,25 euro per ogni chilometro eccedente. Inoltre, le spese accessorie, come il bollo e le spese di gestione, possono incrementare ulteriormente il costo complessivo del leasing.

Un’opzione da valutare

L’accesso a un’auto moderna con undesign accattivantee una tecnologia all’avanguardia, unito alla flessibilità del leasing, offre un’alternativa valida all’acquisto tradizionale.

È fondamentale tenere presente che questa promozione è soggetta ad approvazione da parte diCA AUTO BANK. Si consiglia Con scadenza fissata al31 gennaio 2026, è possibile scoprire come laBYD Atto 2 DM-i Boostpossa rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile.