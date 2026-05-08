Müller vince a Berlino, Evans risponde e Mortara conquista la vetta

Il fine settimana dell’E-Prix di Berlino ha regalato momenti memorabili e rimesse in gioco per il mondiale di Formula E. Nella giornata del 2 maggio la prova inaugurale ha consacrato per la prima volta Nico Müller, capace di sfruttare una strategia precisa in occasione del Pit-Boost e di trarre massimo vantaggio dall’attivazione dell’Attack Mode. Il weekend si è poi trasformato in un duello a più atti, con repliche e pagelle che hanno evidenziato l’importanza della gestione energetica e delle scelte di squadra.

La vittoria di Nico Müller e la lettura tattica della gara

La corsa di sabato ha preso forma attorno a decisioni strategiche che hanno favorito il pilota svizzero della Porsche. Partito in posizione favorevole grazie a una solida qualifica, Müller ha capitalizzato la fase del Pit-Boost entrando nel momento giusto nei box e approfittando di una pista libera per attivare l’Attack Mode quando il margine poteva essere massimizzato. Questo mix di controllo delle energie e tempismo ha permesso al pilota di allungare rapidamente, mantenendo dietro di sé la Citroën di Nick Cassidy e la Nissan di Oliver Rowland, entrambi tornati sul podio dopo qualche gara di assenza.

Il ruolo del Pit-Boost e dell’Attack Mode

Nel contesto berlinese il Pit-Boost ha funzionato da fulcro tattico: alcune squadre lo hanno usato per cambiare la gerarchia in pista, altre lo hanno pagato caro a causa di imprevisti tecnici. Per esempio, Pascal Wehrlein ha subito una foratura proprio durante la sosta che ne ha allungato i tempi e ne ha compromesso la posizione, privandolo così della possibilità di giocarsi la vittoria in modo efficace. L’Attack Mode, inteso come periodo di potenza aggiuntiva regolamentata, è stato sfruttato in momenti diversi dai leader, ma l’uso con pista libera è stato decisivo per creare il divario finale.

Il doppio round: Evans, pagelle e la domenica di rimonta

Il weekend berlinese non si è chiuso con la sola soddisfazione di Müller: nella seconda prova è emerso in modo netto il temperamento di Mitch Evans, che ha costruito una rimonta di spessore fino alla vittoria, dimostrando grande capacità di gestione energetica e freddezza negli ultimi giri. Le due gare, pur con formati leggermente diversi sul numero di Attack Mode disponibili, hanno messo in luce come la strategia e la capacità di adattamento valgano oggi tanto quanto la pura velocità di punta.

Voti chiave e protagonisti

Oltre ai vincitori, il doppio appuntamento ha offerto conferme e delusioni: Rowland ha raccolto due piazzamenti a podio, dimostrando continuità da campione in carica, mentre piloti come Jake Dennis hanno pagato errori di gestione, tra cui mancati innesti dell’Attack Mode. Tra le note positive spicca la concreta performance di Zane Maloney e l’eterna presenza nei punti di veterani come Sébastien Buemi.

Conseguenze sulla classifica e proiezioni

Il bilancio della trasferta al Tempelhof ha avuto riflessi precisi sulla graduatoria piloti: grazie ai piazzamenti ottenuti, Edoardo Mortara si è ritrovato a guidare la classifica con un margine ridotto su Pascal Wehrlein, mentre Nico Müller ha consolidato una posizione di rincorsa che lo mantiene pienamente in gioco. La lotta per il titolo è quindi più aperta che mai, con pochi punti a separare i protagonisti di vertice e con molte gare ancora da disputare nel calendario.

Cosa resta in vista delle prossime tappe

Dal punto di vista sportivo, il weekend berlinese conferma che le gare di Formula E sono ormai decise tanto dalla tattica che dall’assetto tecnico. Squadre e piloti dovranno continuare a migliorare la sincronizzazione nelle soste, la gestione della batteria e le scelte sul timing dell’Attack Mode. Per gli appassionati, questo significa che ogni round può ribaltare la situazione: la classifica è corta e i margini sono piccoli, rendendo il prosieguo della stagione ancora più incerto e spettacolare.

In sintesi, il doppio E-Prix di Berlino ha offerto una prima vittoria storica per Nico Müller, la dimostrazione di carattere di Mitch Evans e una rinnovata battaglia per il titolo con Edoardo Mortara e Pascal Wehrlein al centro della scena: elementi che promettono un proseguimento di campionato ricco di colpi di scena.