Scopri come MyToyota trasforma il tuo iPhone in un controller completo per ogni modello Toyota compatibile.

Il mondo delle auto connesse sta cambiando rapidamente, e Toyota ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti un’app dedicata esclusivamente agli utenti iPhone. La versione più recente, disponibile senza costi aggiuntivi, offre una serie di strumenti pensati per semplificare la vita quotidiana di chi possiede una Toyota dotata di tecnologie di bordo.

Grazie all’integrazione profonda tra l’app e i sistemi presenti a bordo, è possibile accedere a informazioni in tempo reale, controllare le funzioni dell’auto da remoto e ricevere consigli personalizzati sullo stile di guida. L’obiettivo è rendere ogni interazione con il veicolo più fluida e intuitiva, senza doversi spostare fisicamente vicino all’auto.

Localizzazione e accesso remoto: non perdere più l’auto

Una delle funzionalità più richieste è la capacità di trovare il veicolo in un parcheggio affollato. Con il pulsante “Trova il mio veicolo”, l’app mostra la posizione esatta su una mappa, permettendo di recuperare l’auto in pochi secondi. Se la confusione è più alta, è possibile attivare le luci di emergenza a distanza per evidenziare la tua Toyota tra le altre.

Il controllo delle porte è altrettanto semplice: con un solo tap è possibile bloccare o sbloccare le portiere, garantendo così sicurezza e comodità anche quando si è lontani dal veicolo. Il sistema è pensato per funzionare in modo affidabile, indipendentemente dalla distanza o dalla copertura di rete.

Gestione del comfort e ottimizzazione della guida ibrida

L’app consente di accendere l’aria condizionata o di attivare il riscaldamento del parabrezza prima ancora di entrare in auto. In estate, è possibile pre-raffreddare l’abitacolo; in inverno, sbrinare il vetro anteriore. Queste funzioni si traducono in un avvio più confortevole e riducono il tempo di attesa una volta seduti al volante.

Per chi possiede una Toyota Full Hybrid, MyToyota mette a disposizione l’Assistente Ibrido, un coach digitale che suggerisce come sfruttare al meglio la modalità EV, migliorare l’efficienza e ridurre i consumi di carburante. Il sistema registra i dati degli itinerari precedenti, fornisce analisi dettagliate e indica aree di miglioramento, rendendo la guida più eco-compatibile e consapevole.

Manutenzione, assistenza e promemoria intelligenti

La pianificazione dei tagliandi non è mai stata così semplice: è possibile prenotare online l’intervento di manutenzione, visualizzare la cronologia delle riparazioni e ricevere avvisi istantanei in caso di guasti o spie luminose accese. Le notifiche includono promemoria per controlli periodici, così da non dimenticare mai un appuntamento dal concessionario.

Oltre a queste funzioni operative, l’app fornisce un storico dei pagamenti e una dichiarazione di accessibilità, migliorando la trasparenza per l’utente. La versione 2.26, rilasciata cinque giorni fa, introduce un design più pulito, ottimizzazioni della Smart Digital Key e correzioni di bug per una esperienza più stabile e fluida.