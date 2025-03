Un'opportunità imperdibile per testare i modelli 2025 nelle concessionarie Triumph in Italia

Un weekend dedicato agli appassionati delle moto

Il Triumph Open Weekend si avvicina e rappresenta un’occasione unica per tutti gli amanti delle due ruote. Sabato 15 e domenica 16 marzo, le 55 concessionarie ufficiali Triumph in Italia apriranno le porte per presentare le novità della stagione 2025. Questo evento è pensato per permettere agli appassionati di scoprire e testare su strada i nuovi modelli, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Le novità più attese del 2025

Tra le moto più attese c’è sicuramente la Tiger Sport 800, un modello che promette di combinare agilità e sportività con la capacità di affrontare lunghi viaggi. Con un prezzo di partenza competitivo e un motore tre cilindri dal suono accattivante, la Tiger Sport 800 si preannuncia come una delle protagoniste della stagione. Gli appassionati potranno provarla direttamente durante il weekend, per capire se è la moto giusta per le loro avventure.

Modelli iconici e nuove esperienze di guida

Accanto alla Tiger, ci sarà anche la Speed Twin 900, una modern classic che ha subito un aggiornamento significativo. Questo modello vanta un nuovo comparto ciclistico e un avanzato pacchetto elettronico, rendendolo ideale per chi cerca un mix di stile e prestazioni. Inoltre, i visitatori potranno testare anche le nuove Speed Twin 1200 e Speed Twin 1200 RS, che rappresentano l’apice della sportività nel segmento delle roadster classiche.

Un evento per tutti

Durante il Triumph Open Weekend, non solo i nuovi modelli saranno disponibili per i test ride, ma anche alcuni dei modelli più richiesti della gamma, come la Street Triple 765 RS e la Tiger 900. Questo evento è un’opportunità imperdibile per chi desidera provare moto di alta qualità e scoprire le ultime innovazioni tecnologiche di Triumph. Per ulteriori dettagli sull’evento e per trovare la concessionaria più vicina, è possibile visitare il sito ufficiale di Triumph Motorcycles.