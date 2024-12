Il percorso di Sergio Pérez in Red Bull

Sergio Pérez è entrato a far parte della Red Bull Racing nel 2021, portando con sé una solida esperienza e una reputazione di pilota competitivo. Durante il suo tempo con il team, ha raggiunto risultati significativi, contribuendo a diversi podi e aiutando la squadra a mantenere la sua posizione di vertice nel campionato di Formula 1. Tuttavia, il 2024 si è rivelato un anno difficile per il pilota messicano, segnato da un calo di prestazioni che ha sollevato interrogativi sul suo futuro con la squadra.

Le difficoltà del 2024

Nonostante un inizio promettente, con quattro podi nei primi cinque gran premi, le prestazioni di Pérez sono rapidamente diminuite. Questo calo ha portato a una crescente pressione da parte della dirigenza della Red Bull, che ha iniziato a considerare la possibilità di un cambio di pilota. La decisione di separarsi da Pérez è stata quindi vista come una necessità per il team, che mira a mantenere la competitività in un campionato sempre più agguerrito.

Le trattative e l’accordo finale

Le trattative tra Pérez e la Red Bull si sono protratte fino alla fine della stagione, culminando in un annuncio ufficiale dieci giorni dopo l’ultima gara di Pérez con il team, il Gran Premio di Abu Dhabi. Durante questo periodo, si sono diffuse molte speculazioni riguardo all’importo che la Red Bull avrebbe dovuto pagare a Pérez per la sua uscita. Nico Rosberg ha suggerito che la cifra potesse aggirarsi intorno ai 16 milioni di dollari, ma Helmut Marko ha smentito tali voci, definendole “assurdità”. Tuttavia, in un’intervista successiva, Marko ha confermato che la Red Bull avrebbe dovuto pagare una somma consistente, senza però rivelare dettagli specifici.

Il futuro di Sergio Pérez e della Red Bull

Con la separazione ufficiale, la Red Bull ha già annunciato Liam Lawson come nuovo compagno di squadra di Max Verstappen, segnando così l’inizio di una nuova era per il team. Per Pérez, il futuro rimane incerto, ma la sua esperienza e il suo talento potrebbero aprire nuove opportunità in altre scuderie. La Formula 1 è un ambiente dinamico e competitivo, e molti piloti hanno trovato successo dopo aver cambiato squadra. La separazione tra Pérez e la Red Bull rappresenta non solo un cambiamento per il pilota, ma anche un’importante evoluzione per il team, che continua a cercare di rimanere al vertice della competizione.