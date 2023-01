Conoscere la scadenza del bollo auto è molto importante. Vi spieghiamo come individuarla e come sapere la data effettiva del precedente pagamento.

Non sapete come vedere la scadenza del bollo auto? Si tratta di una procedura particolarmente importante, perché è una tassa che dovete pagare per circolare con il vostro veicolo su strada.

Se non pagate il bollo entro la scadenza prevista, infatti, potreste incorrere in sanzioni e interessi di mora.

Inoltre, se non avete pagato il bollo, il vostro veicolo potrebbe essere soggetto a fermo amministrativo e non potrete circolare con esso fino a quando non avrete regolarizzato la situazione.

È quindi importante conoscere la scadenza del bollo per evitare problemi e assicurarsi di avere sempre il veicolo in regola. Vi spieghiamo come fare con alcuni brevi e semplici passaggi.

Come vedere la scadenza del bollo auto: tutto ciò che si deve sapere

La data di scadenza può essere verificata sulla ricevuta di pagamento del bollo precedente. Se l’auto è nuova, il primo bollo viene pagato entro l’ultimo giorno corrispondente al mese di immatricolazione.

In alternativa, se siete già registrati al sito di Poste Italiane, potrete accedere e andare nella schermata chiamata Bollo Auto. Basterà cliccare su Paga, inserire tutti i dati necessari, come la regione, il tipo di veicolo e la targa.

Se il bollo è stato già pagato, riceverete una notifica.

In caso contrario, il sito vi farà procedere con il pagamento. Si tratta di una sfaccettatura piuttosto utile, ma vi consigliamo (se possibile) di far scattare il pagamento in automatico addebitando i soldi direttamente sul conto corrente.

In questo modo non rischierete di dimenticare la scadenza o di imbattervi in spiacevoli conseguenze.

Pagare il bollo auto è di vitale importanza ed è necessario informarsi quanto prima. Per fortuna, non è particolarmente complicato e ci sono molti modi che ci permettono di non dimenticarcene.

LEGGI ANCHE: