Ford ha mostrato il nuovo volto della Puma che per il 2024 arriva con il restyling che smussa le linee di questo baby suv che in Europa ha fatto vendere molto alla casa americana nel corso degli ultimi anni. In questo articolo vediamo come sono gli interni, il suo prezzo e quando esce.

Ford Puma restyling 2024: piccoli cambiamenti ma significativi

Il cambiamento maggiore per la nuova Puma è relativo all’abitacolo, grazie ad un completo rinnovamento della plancia dato che le bocchette d’areazione diventano ora secondarie rispetto allo schermo centrale da 12 pollici.

Sul fronte della connettività Puma ora adotta Sync 4 che ha sostituito il precedente Sync 3 e prevede la connettività in 5 G oltre al collegamento consueto con Apple Car Play ed Android auto, così da avere i device sempre connessi quando si è nell’auto.

C’è l’aggiunta dell’assistente virtuale Alexa che quindi permette di chiedere vocalmente quello che si desidera senza togliere le mani dal volante. La strumentazione è anch’essa su schermo digitale, da 12,8 pollici posto di fronte al guidatore così che possa tenere ben presenti i parametri dell’auto.

La nuova Ford Puma restyling 2024 è già presente nei concessionari Ford del territorio italiano e può anche essere configurata online. Si tratta di un veicolo perfetto per una famiglia.

Parte da meno di 30.000 euro

Il prezzo di partenza della nuova Ford Puma Restyling è di 27.500 euro e fa riferimento alla versione Titanium con il 1.0 ecoboost da 125 cavalli abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti.

Di seguito gli allestimenti e i relativi prezzi:

TITANIUM

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Ibrido/Benzina Man. 6 rapporti 27.500€

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Ibrido/Benzina Autom. Powershift 7 rapporti 29.250€

1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Ibrido/Benzina Autom. Powershift 7 rapporti 30.500

ST-LINE

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Ibrido/Benzina Man. 6 rapporti 28.500€

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Ibrido/Benzina Autom. Powershift 7 rapporti 30.250€

1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Ibrido/Benzina Autom. Powershift 7 rapporti 31.500€

ST-LINE X

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Ibrido/Benzina Man. 6 rapporti 30.500€

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Ibrido/Benzina Autom. Powershift 7 rapporti 32.250€

1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Ibrido/Benzina Autom. Powershift 7 rapporti 33.500€

ST