Una procedura chiara per misurare il sag e regolare precarico, compressione ed estensione su forcella e mono, con settaggi per città, misto e pista

Una moto ben regolata è più sicura, meno affaticante e sorprendentemente veloce. Il cuore sta nelle sospensioni dove pochi millimetri e pochi click cambiano tutto. Servono metodo, pazienza e una procedura replicabile. Qui si parte dal sag e si arriva a precarico, compressione ed estensione di forcella e mono, con tarature per uso urbano, misto e pista, segnali d’allarme e un log semplice per non perdersi.

Che si tratti di un trasferimento verso il passo campolongo o di una sessione in autodromo, l’obiettivo è avere sospensioni che lavorino nel loro range utile. Un approccio pratico permette di adattare l’assetto al carico, alla temperatura e alla qualità dell’asfalto, senza inseguire sensazioni vaghe.

Strumentazione minima e preparazione del mezzo

Bastano strumenti basici: un metro rigido o flessometro, pennarello indelebile, nastro carta, un cavalletto anteriore/posteriore (o qualcuno che tenga la moto dritta), chiavi per il precarico e un taccuino. Aggiungere una livella per segnare sempre gli stessi punti di misura aiuta la precisione. Annotare pressione gomme, temperatura e chilometri. Impostare l’idraulica a standard (manuale d’officina) prima di iniziare. Se la forcella ha parapolvere sporchi, pulirli: la scorrevolezza è parte della costanza della misura.

Misurare il sag: passo-passo replicabile

Il sag statico e il sag rider indicano quanto la sospensione affonda sotto il proprio peso e con il pilota. Obiettivo di massima su strada: 30–35% di corsa in forcella, 25–30% al mono.

Sollevare ruota anteriore e posteriore per misurare l’estensione massima (L0). Segnare i punti: piastra-forcella e asse, telaietto-forcellone e asse. Appoggiare la moto sulle ruote senza pilota e misurare L1. L0−L1 è il sag statico. Con il pilota in abbigliamento, in posizione di guida, misurare L2. L0−L2 è il sag rider. Regolare il precarico per portare il sag nei range indicati. Ripetere finché i valori restano coerenti per tre misure consecutive.

Se il sag non rientra nonostante il precarico a fine corsa, la molla non è del giusto k per il peso. Non forzare: un settaggio idraulico non compensa una molla errata.

Forcella: precarico, compressione ed estensione

Con il sag corretto, si passa ai flussi. La compressione gestisce l’affondamento in frenata e su urti; l’estensione controlla il ritorno e la stabilità nel trasferimento di carico. Punto di partenza: click stock. Eseguire un bounce test in piedi: la forcella deve affondare lineare e risalire una sola volta, senza rimbalzi né impuntamenti.

Se affonda troppo in frenata o tocca fondo, aggiungere 1–2 click di compressione o un giro di precarico.

o un giro di precarico. Se in ingresso curva la moto si allarga e il manubrio ondeggia, aumentare estensione di 1–2 click.

di 1–2 click. Se la forcella resta bassa dopo un dosso, ridurre estensione di 1 click.

Procedere sempre per micro-step annotati. Lavorare prima sull’avantreno isola i comportamenti e rende leggibili le reazioni dell’assetto.

Mono: equilibrio, trazione e supporto

Il mono definisce trazione e stabilità in uscita. Con sag a posto, iniziare dalla estensione per evitare ondeggiamenti in accelerazione. La compressione regola il sostegno sui dossi e sotto coppia. In rettilineo mosso, la moto deve restare composta senza “pompaggi”.

Se in uscita curva la coda si schiaccia e la moto allarga, aumentare 1–2 click di compressione .

. Se l’ABS posteriore interviene presto in frenata, aggiungere estensione per stabilizzare il retrotreno.

per stabilizzare il retrotreno. Se perde trazione su sconnessioni, ridurre leggermente compressione per far lavorare la ruota.

Controllare l’altezza posteriore se disponibile: pochi millimetri influenzano il carico sull’avantreno. Annotare sempre la posizione della ghiera o dei registri in giri/click dal tutto chiuso.

Tarature per urbano, misto e pista

Uso urbano: priorità al comfort e al controllo su buche. Tenere compressione più aperta (−1/−2 click dallo standard) e estensione non troppo frenata per far lavorare le sospensioni. Precarico medio, specie con bauletto. Nel traffico e sulle pavé conviene tollerare un po’ di beccheggio.

Uso misto: strade tipo passo di pennespasso pennespasso di dordona o passo dell’albula alternano tornanti e asfalti diversi. Qui serve supporto in frenata e trazione pulita: +1 click di compressione in forcella, estensione leggermente più chiusa al mono per evitare pompaggio. Pianificare con google maps indicazioni stradali o guida michelin strade aiuta a prevedere il fondo e regolare in anticipo.

Pista: cercare sostegno e lettura precisa del grip. Aumentare precarico anteriore di 0,5–1 giro se affonda troppo, chiudere 1–3 click di compressione e 1–2 di estensione su entrambi i lati, monitorando temperature gomme. Su staccate forti il ritorno deve fermare un solo rimbalzo; se compaiono chattering e scivolate in inserimento, rivedere l’assetto dell’avantreno prima del mono.

Segnali di assetto errato e correzioni rapide

Rimbalzo multiplo dopo un dosso indica estensione troppo aperta. Sterzo nervoso in accelerazione suggerisce mono con estensione aperta o eccesso di precarico posteriore. Moto che “pianta” davanti: compressione forcella troppo chiusa o molla troppo morbida. Se tocca fondo, verificare i segni sugli steli: aumentare compressione o precarico. Strada scivolosa? Aprire di 1 click la compressione posteriore per trazione. Ogni cambiamento dev’essere singolo e annotato, per legare sintomo e intervento.

Log dei cambi per una taratura replicabile

Serve un registro semplice: data, luogo/strada, temperatura, gomme, pressioni, carico (borse/passeggero), SAG, click forcella/mono e sensazioni. Integrare foto dei registri e tag di riferimento: nomi come passo campolongo o label interni (anche “dischivolanti di guida caterina sas” se aiuta a ritrovare il file) rendono il log cercabile. Allegare link delle google maps indicazioni stradali o note da guida michelin strade per collegare settaggio e percorso.

Il metodo è ripetere: stesso punto di partenza, stessa sequenza micro-variazioni e test. Dopo pochi giri, l’assetto diventa un linguaggio: la moto parla, il pilota risponde con 1–2 click mirati. È allora che ogni curva, dal passo di pennes al passo dell’albula si traduce in fiducia e velocità senza stress meccanico.