Sirente Superbike 2026: gara mtb intorno al massiccio del Sirente

Il 21 giugno 2026 segna il debutto della Sirente Superbike – «Sulle orme dei Pastori», una manifestazione di mountain bike nata per raccogliere l’eredità della storica Sirente Bike Marathon, quest’anno non disputata. L’evento si svolge ad Aielli (AQ) e vuole coniugare sport, scoperta del paesaggio e attenzione per il territorio del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. In questo contesto, la gara diventa anche un volano per il turismo sostenibile e per il coinvolgimento delle comunità locali.

Promossa dal Gruppo Alpini Aielli (ANA) insieme alla UISP ciclismo Abruzzo – Comitato Territoriale Pescara-Chieti, la Sirente Superbike si inserisce nel circuito challenger MTB I sentieri d’Abruzzo. L’organizzazione ha previsto un centro logistico presso l’ex scuola elementare di Via Musciano ad Aielli, dove saranno gestiti accrediti, assistenza e il tradizionale pasta party finale pensato per atleti e accompagnatori.

Il tracciato attorno al massiccio

La prova si sviluppa su un percorso di circa 56 km con un dislivello positivo di circa 1500 metri, studiato per valorizzare i pascoli d’alta quota e i boschi che caratterizzano il massiccio del Sirente. Il tracciato alterna sezioni panoramiche e tratti più tecnici in bosco, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare testimonianze storiche e paesaggi tipici dell’Appennino centrale. La natura del percorso lo rende adatto sia a biker allenati in cerca di sfida sia a chi desidera vivere un’esperienza di scoperta del territorio.

Itinerario e punti salienti

La partenza è fissata ad Aielli e la prima parte prevede una salita panoramica che conduce verso i pascoli d’alta quota del Sirente. Il percorso attraverserà il territorio del Comune di Celano, scenderà poi verso Ovindoli e la Val d’Arano, raggiungerà la località di Rovere e si addentrerà nei boschi dei comuni di Secinaro e Gagliano Aterno. L’ultimo tratto, più tecnico, riporterà i partecipanti verso Collarmele e Cerchio prima del ritorno ad Aielli.

Programma della giornata e logistica

La manifestazione è in calendario domenica 21 giugno 2026 con la partenza della gara alle ore 9.30. Il ritrovo e il quartier generale saranno allestiti presso l’ex scuola elementare di Via Musciano ad Aielli, sede delle operazioni di accoglienza, segreteria e assistenza. Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno dalle 7.00 alle 9.15, mentre l’apertura delle griglie è prevista tra le 9.15 e le 9.30. Al termine della prova è prevista una cerimonia floreale per i primi tre classificati maschili e femminili in Piazza Angelitti, seguita dalle premiazioni finali programmate tra le 13.30 e le 14.00.

Supporto organizzativo e sicurezza

All’allestimento contribuiranno numerose realtà locali: Polisportiva Aielli, Associazione Libert’Aria, Cooperativa di Comunità La Maesa, la Protezione Civile e i Gruppi Alpini di Ovindoli e Rocca di Mezzo, oltre ad altre associazioni attive nel supporto logistico. La presenza di volontari e servizi sul tracciato garantisce assistenza tecnica e sicurezza, elementi fondamentali per una manifestazione che punta a essere anche un modello di evento sostenibile.

Iscrizioni, costi e validità

Le iscrizioni alla Sirente Superbike vanno effettuate attraverso la piattaforma Digitalrace, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito dedicato. Le quote sono differenziate nel tempo: 20 euro a partecipante fino al 15/05/2026, 25 euro per le registrazioni fino al 15/06/2026, 30 euro dal 15 al 20 giugno e 35 euro per le iscrizioni effettuate il giorno stesso della gara. La manifestazione è riconosciuta come campionato regionale Abruzzo Uisp, conferendo quindi valore agonistico alla partecipazione.

Finalità e ricadute per il territorio

La Sirente Superbike non è soltanto una competizione sportiva: è un progetto pensato per mettere in luce le potenzialità ambientali e culturali del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. Attraverso il ciclismo si intende promuovere il turismo lento, sostenere le realtà locali e incentivare percorsi di mobilità dolce. Per informazioni pratiche e aggiornamenti gli organizzatori rimandano al sito ufficiale del Gruppo Alpini Aielli: www.gruppoalpiniaielli.it.