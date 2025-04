Un design rinnovato per il 2025

La nuova Skoda Enyaq 2025 si presenta con un restyling che abbraccia il linguaggio di design Modern Solid, caratterizzato da un frontale audace e innovativo. La griglia anteriore, ora dotata di un Tech-Deck Face nero lucido illuminato, conferisce al veicolo un aspetto distintivo e contemporaneo. La scritta Skoda in Unique Dark Chrome sul cofano aggiunge un tocco di eleganza. Grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamica migliorato, l’efficienza del veicolo è stata ottimizzata, permettendo un’autonomia che supera i 590 km.

Interni sostenibili e tecnologia avanzata

All’interno, la Skoda Enyaq 2025 offre un ambiente accogliente e moderno, con materiali sostenibili e un design funzionale. Il nuovo volante con la scritta Skoda e il quadro strumenti digitale da 5 pollici sono solo alcune delle novità. Il sistema di infotainment, con uno schermo da 13 pollici, è dotato di un assistente vocale digitale, Laura, che sfrutta l’intelligenza artificiale per facilitare l’interazione dell’utente. Inoltre, il pacchetto Advanced offre un head-up display con realtà aumentata e un sistema audio premium firmato Canton.

Prestazioni e autonomia senza compromessi

La nuova Skoda Enyaq 2025 è disponibile in diverse configurazioni di motore, con potenze che variano da 204 a 286 CV. Le batterie disponibili, da 63 kWh e 82 kWh, garantiscono un’ottima autonomia. La versione di punta, Enyaq 85x, offre trazione integrale grazie a un motore supplementare. La ricarica rapida DC consente di passare dal 10 all’80% in soli 28 minuti, mentre la ricarica bidirezionale (V2H) permette di utilizzare l’auto come accumulatore di energia per la casa, un’innovazione che segna un passo avanti nella sostenibilità.

Innovazioni tecnologiche per la sicurezza e la connettività

La Skoda Enyaq 2025 introduce anche nuove funzionalità per la sicurezza e la connettività. Il sistema Travel Assist 2.6 offre guida autonoma di secondo livello, mentre il Blind Spot Detection e il Crew Protect Assist diventano di serie. Il Remote Park Assist e il Remote Trained Parking sono ulteriori funzionalità digitali che semplificano l’esperienza di guida. Con un prezzo di partenza di 42.650 euro, la nuova Skoda Enyaq 2025 si propone come una delle scelte più interessanti nel panorama dei crossover elettrici.