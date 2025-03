Un nuovo capitolo per Skoda

Il marchio Skoda, noto per la sua continua innovazione e crescita, ha annunciato un 2024 da record in termini di ricavi e vendite. In questo contesto, l’azienda ha svelato un’anteprima di un nuovo modello che si preannuncia come un SUV elettrico a 7 posti, un segmento attualmente assente nella gamma del marchio boemo. Questo nuovo veicolo rappresenta un passo significativo verso la mobilità sostenibile e l’elettrificazione della flotta Skoda.

Design e caratteristiche del nuovo SUV

Le prime immagini teaser di questo SUV elettrico sono state rivelate al termine di un video ufficiale che illustra i risultati finanziari di Skoda. Il design del nuovo modello sembra essere un’evoluzione quasi definitiva del concept Vision 7S, presentato due anni fa. Tra i dettagli più interessanti, i fari anteriori a LED con un design a “T” che appaiono più realistici rispetto a quelli del concept originale. Anche la fila di piccole luci LED tra la calandra nera “Tech-Deck Face” e il cofano anteriore è stata ripensata per una produzione più fattibile.

Interni e sostenibilità

Per quanto riguarda gli interni, ci si aspetta un’evoluzione dell’abitacolo visto nella Vision 7S, caratterizzato da uno stile minimalista e da un grande touchscreen centrale. La disposizione dei sedili seguirà uno schema classico 2+3+2, rendendo il veicolo adatto per famiglie e gruppi numerosi. Inoltre, Skoda ha annunciato che gran parte degli interni e degli esterni utilizzeranno materiali riciclati e sostenibili, sottolineando l’impegno del marchio verso la sostenibilità ambientale.

Performance e autonomia

Il nuovo SUV elettrico sarà basato sulla piattaforma MEB, la stessa utilizzata per la Skoda Enyaq, ma con una lunghezza prevista di circa 4,80 metri. Si stima che l’autonomia supererà i 600 km, rendendolo competitivo nel mercato dei SUV elettrici. Anche se non sono stati forniti dettagli sui prezzi, è probabile che il costo sarà superiore ai 42.650 euro della Skoda Enyaq nell’allestimento base.